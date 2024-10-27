https://ria.ru/20241027/sk-1980382947.html

В Забайкалье начали проверку после пропажи четверых осужденных

В Забайкалье начали проверку после пропажи четверых осужденных - РИА Новости, 27.10.2024

В Забайкалье начали проверку после пропажи четверых осужденных

Следователи начали проверку по признакам халатности после информации о пропаже четверых осуждённых из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T18:23

2024-10-27T18:23

2024-10-27T18:23

происшествия

нерчинск

забайкальский край

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ЧИТА, 27 окт – РИА Новости. Следователи начали проверку по признакам халатности после информации о пропаже четверых осуждённых из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. Ранее в УФСИН сообщили о пропаже четверых осуждённых к принудительным работам из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края. Двоих из них задержали в Чите и Амурской области. "В средствах массовой информации сообщается о четырех осужденных к исправительным работам, которые незаконно покинули территорию исправительного центра в городе Нерчинске. По данному факту руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил провести доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ — халатность", - говорится в сообщении. Следователи опросят руководство и сотрудников исправительного центра, изучат документы, регламентирующие условия нахождения осужденных и контроля за их пребыванием в учреждении.

https://ria.ru/20241026/delo-1980236425.html

нерчинск

забайкальский край

чита

россия

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