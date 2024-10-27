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Симоньян оценила итоги саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 27.10.2024
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18:52 27.10.2024 (обновлено: 19:38 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/simonyan-1980387158.html
Симоньян оценила итоги саммита БРИКС в Казани
Симоньян оценила итоги саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 27.10.2024
Симоньян оценила итоги саммита БРИКС в Казани
Саммит БРИКС показал миру, что Россия может жить лучше без гегемонии Америки, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T18:52
2024-10-27T19:38
россия
америка
украина
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт — РИА Новости. Саммит БРИКС показал миру, что Россия может жить лучше без гегемонии Америки, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".&quot;Я хочу обратиться к нашим так называемым бывшим партнерам и сказать им: &quot;Накося выкуси&quot;. Вот это замечательное русское слово. Это больше всего подходит к тому, чем этот саммит стал для них. И хотя Россия публично заявляет о том, что БРИКС — это не против Запада, это не против США и прочее, ну я же не буду спорить с официальными заявлениями России, но тем не менее, мне кажется, можно было бы сформулировать это в частном порядке. Мы не против них, мы теперь без них, без беса, так сказать. И нам как-то без него лучше&quot;, — сказала она.Симоньян рассказала, что во время саммита провела много встреч, в том числе с журналистами. И они рассказали ей, что "мир поделится на до и после этого саммита". Медиаменеджер также отметила, что никто не говорил об Украине. "И удивительно, что все, по крайней мере, с кем я говорила, они говорили только об Америке. Никто ни разу не задал вопросы про Украину. Вообще. Никто ни разу не поинтересовался, что там, как у вас дела, что происходит, почему началось и так далее. Всех же волнует только то, что в первую очередь — не только, но в первую очередь — то, что волнует их самих, а их самих волнует несправедливость, гегемония, диктат Америки", — объяснила Симоньян. В то же время саммит показал, что "мир больше их не слушается", сказала Симоньян. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Москва с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Москва организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/simonyan-1979684173.html
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россия, америка, украина, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Америка, Украина, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Симоньян оценила итоги саммита БРИКС в Казани

Симоньян: саммит БРИКС показал, что Россия может жить лучше без лидерства США

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт — РИА Новости. Саммит БРИКС показал миру, что Россия может жить лучше без гегемонии Америки, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
«

"Я хочу обратиться к нашим так называемым бывшим партнерам и сказать им: "Накося выкуси". Вот это замечательное русское слово. Это больше всего подходит к тому, чем этот саммит стал для них. И хотя Россия публично заявляет о том, что БРИКС — это не против Запада, это не против США и прочее, ну я же не буду спорить с официальными заявлениями России, но тем не менее, мне кажется, можно было бы сформулировать это в частном порядке. Мы не против них, мы теперь без них, без беса, так сказать. И нам как-то без него лучше", — сказала она.

Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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23 октября, 22:22
Симоньян рассказала, что во время саммита провела много встреч, в том числе с журналистами. И они рассказали ей, что "мир поделится на до и после этого саммита". Медиаменеджер также отметила, что никто не говорил об Украине.
"И удивительно, что все, по крайней мере, с кем я говорила, они говорили только об Америке. Никто ни разу не задал вопросы про Украину. Вообще. Никто ни разу не поинтересовался, что там, как у вас дела, что происходит, почему началось и так далее. Всех же волнует только то, что в первую очередь — не только, но в первую очередь — то, что волнует их самих, а их самих волнует несправедливость, гегемония, диктат Америки", — объяснила Симоньян.
В то же время саммит показал, что "мир больше их не слушается", сказала Симоньян.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Москва с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Москва организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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РоссияАмерикаУкраинаМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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