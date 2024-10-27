Симоньян оценила итоги саммита БРИКС в Казани
Симоньян: саммит БРИКС показал, что Россия может жить лучше без лидерства США
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт — РИА Новости. Саммит БРИКС показал миру, что Россия может жить лучше без гегемонии Америки, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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"Я хочу обратиться к нашим так называемым бывшим партнерам и сказать им: "Накося выкуси". Вот это замечательное русское слово. Это больше всего подходит к тому, чем этот саммит стал для них. И хотя Россия публично заявляет о том, что БРИКС — это не против Запада, это не против США и прочее, ну я же не буду спорить с официальными заявлениями России, но тем не менее, мне кажется, можно было бы сформулировать это в частном порядке. Мы не против них, мы теперь без них, без беса, так сказать. И нам как-то без него лучше", — сказала она.
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Симоньян рассказала, что во время саммита провела много встреч, в том числе с журналистами. И они рассказали ей, что "мир поделится на до и после этого саммита". Медиаменеджер также отметила, что никто не говорил об Украине.
"И удивительно, что все, по крайней мере, с кем я говорила, они говорили только об Америке. Никто ни разу не задал вопросы про Украину. Вообще. Никто ни разу не поинтересовался, что там, как у вас дела, что происходит, почему началось и так далее. Всех же волнует только то, что в первую очередь — не только, но в первую очередь — то, что волнует их самих, а их самих волнует несправедливость, гегемония, диктат Америки", — объяснила Симоньян.
В то же время саммит показал, что "мир больше их не слушается", сказала Симоньян.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Москва с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Москва организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.