https://ria.ru/20241027/rossiya-1980352380.html

Лавров рассказал о переговорах Путина с Си Цзиньпином

Лавров рассказал о переговорах Путина с Си Цзиньпином - РИА Новости, 27.10.2024

Лавров рассказал о переговорах Путина с Си Цзиньпином

Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил, что Россия ценит усилия партнеров по урегулированию украинского кризиса, заявил... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T13:42

2024-10-27T13:42

2024-10-27T14:50

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил, что Россия ценит усилия партнеров по урегулированию украинского кризиса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста. "Подтвердил Владимир Владимирович, что мы ценим стремление Китая, Бразилии, других наших стратегических партнеров из (стран) Глобального Юга искать мирные пути урегулирования этого конфликта. Ну и хорошо известные факты были приведены, когда сам Зеленский от переговоров отказывается. <...> Мы, как президент Путин подтвердил, к переговорам готовы", — сказал глава МИД.Он напомнил, что каждый раз, когда переговоры "вроде бы завязывались" и приводили к какому-то результату, киевский режим отказывался от договоренностей.Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли на минувшей неделе на полях саммита БРИКС в Казани.Российский лидер на итоговой пресс-конференции напомнил, что украинская сторона в 2022 году отказалась от уже согласованного проекта мирного соглашения.Также Путин рассказал, что недавно поступил сигнал от помощника президента Турции о неких новых предложениях по переговорам, которые Москву "просят рассмотреть". Российский лидер ответил согласием, но уже на следующий день Владимир Зеленский заявил, что Киев никаких переговоров с Москвой вести не собирается.

https://ria.ru/20241024/putin-1979865920.html

https://ria.ru/20240913/kitay-1972465738.html

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