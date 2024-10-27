Лавров рассказал о переговорах Путина с Си Цзиньпином
Лавров: Путин подтвердил, что Россия ценит усилия партнеров по Украине
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
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Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил, что Россия ценит усилия партнеров по урегулированию украинского кризиса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
"Подтвердил Владимир Владимирович, что мы ценим стремление Китая, Бразилии, других наших стратегических партнеров из (стран) Глобального Юга искать мирные пути урегулирования этого конфликта. Ну и хорошо известные факты были приведены, когда сам Зеленский от переговоров отказывается. <...> Мы, как президент Путин подтвердил, к переговорам готовы", — сказал глава МИД.
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Он напомнил, что каждый раз, когда переговоры "вроде бы завязывались" и приводили к какому-то результату, киевский режим отказывался от договоренностей.
Российский лидер на итоговой пресс-конференции напомнил, что украинская сторона в 2022 году отказалась от уже согласованного проекта мирного соглашения.
Также Путин рассказал, что недавно поступил сигнал от помощника президента Турции о неких новых предложениях по переговорам, которые Москву "просят рассмотреть". Российский лидер ответил согласием, но уже на следующий день Владимир Зеленский заявил, что Киев никаких переговоров с Москвой вести не собирается.
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