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Лавров рассказал о переговорах Путина с Си Цзиньпином - РИА Новости, 27.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 27.10.2024 (обновлено: 14:50 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/rossiya-1980352380.html
Лавров рассказал о переговорах Путина с Си Цзиньпином
Лавров рассказал о переговорах Путина с Си Цзиньпином - РИА Новости, 27.10.2024
Лавров рассказал о переговорах Путина с Си Цзиньпином
Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил, что Россия ценит усилия партнеров по урегулированию украинского кризиса, заявил... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T13:42
2024-10-27T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
китай
бразилия
владимир путин
сергей лавров
си цзиньпин
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил, что Россия ценит усилия партнеров по урегулированию украинского кризиса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста. "Подтвердил Владимир Владимирович, что мы ценим стремление Китая, Бразилии, других наших стратегических партнеров из (стран) Глобального Юга искать мирные пути урегулирования этого конфликта. Ну и хорошо известные факты были приведены, когда сам Зеленский от переговоров отказывается. &lt;...&gt; Мы, как президент Путин подтвердил, к переговорам готовы", — сказал глава МИД.Он напомнил, что каждый раз, когда переговоры "вроде бы завязывались" и приводили к какому-то результату, киевский режим отказывался от договоренностей.Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли на минувшей неделе на полях саммита БРИКС в Казани.Российский лидер на итоговой пресс-конференции напомнил, что украинская сторона в 2022 году отказалась от уже согласованного проекта мирного соглашения.Также Путин рассказал, что недавно поступил сигнал от помощника президента Турции о неких новых предложениях по переговорам, которые Москву "просят рассмотреть". Российский лидер ответил согласием, но уже на следующий день Владимир Зеленский заявил, что Киев никаких переговоров с Москвой вести не собирается.
https://ria.ru/20241024/putin-1979865920.html
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в мире, россия, китай, бразилия, владимир путин, сергей лавров, си цзиньпин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Китай, Бразилия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Си Цзиньпин
Лавров рассказал о переговорах Путина с Си Цзиньпином

Лавров: Путин подтвердил, что Россия ценит усилия партнеров по Украине

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил, что Россия ценит усилия партнеров по урегулированию украинского кризиса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
"Подтвердил Владимир Владимирович, что мы ценим стремление Китая, Бразилии, других наших стратегических партнеров из (стран) Глобального Юга искать мирные пути урегулирования этого конфликта. Ну и хорошо известные факты были приведены, когда сам Зеленский от переговоров отказывается. <...> Мы, как президент Путин подтвердил, к переговорам готовы", — сказал глава МИД.
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Он напомнил, что каждый раз, когда переговоры "вроде бы завязывались" и приводили к какому-то результату, киевский режим отказывался от договоренностей.
Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли на минувшей неделе на полях саммита БРИКС в Казани.
Российский лидер на итоговой пресс-конференции напомнил, что украинская сторона в 2022 году отказалась от уже согласованного проекта мирного соглашения.
Также Путин рассказал, что недавно поступил сигнал от помощника президента Турции о неких новых предложениях по переговорам, которые Москву "просят рассмотреть". Российский лидер ответил согласием, но уже на следующий день Владимир Зеленский заявил, что Киев никаких переговоров с Москвой вести не собирается.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКитайБразилияВладимир ПутинСергей ЛавровСи Цзиньпин
 
 
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