Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке и Донецку 12 снарядов
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров и девять снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным представительства, в 01.50 (совпадает с мск) ВСУ выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров и в 05.00 - три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитскому району Горловки.
"Выдержит не каждый": в чем признались врачи из Горловки
18 марта, 08:00
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров ...09.45 - населенный пункт Курахово - г. Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров ...09.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщениях.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00