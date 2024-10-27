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Матвиенко посетит Пакистан с официальным визитом - РИА Новости, 27.10.2024
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11:51 27.10.2024 (обновлено: 11:54 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/matvienko-1980341110.html
Матвиенко посетит Пакистан с официальным визитом
Матвиенко посетит Пакистан с официальным визитом - РИА Новости, 27.10.2024
Матвиенко посетит Пакистан с официальным визитом
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит с 27 по 29 октября Пакистан с официальным визитом, планируются встречи с руководством страны, сообщили РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T11:51
2024-10-27T11:54
пакистан
валентина матвиенко
в мире
константин косачев
андрей денисов
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ИСЛАМАБАД, 27 окт — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит с 27 по 29 октября Пакистан с официальным визитом, планируются встречи с руководством страны, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента."Делегация верхней палаты российского парламента во главе с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко с 27 по 29 октября посетит с официальным визитом Исламскую Республику Пакистан. В программе визита - встречи спикера СФ с руководством Пакистана, спикерами обеих палат пакистанского парламента – Председателем Сената Юсуфом Резой Гилани и Председателем Национальной ассамблеи Сардаром Садиком", - говорится в сообщении.Кроме того, запланировано выступление Матвиенко на специальном пленарном заседании Сената Исламской Республики Пакистан. В сообщении отмечается, что в ходе визита ожидается подписание главами верхних палат парламентов двух стран меморандума о взаимопонимании между Советом Федерации и Сенатом Пакистана.В составе делегации - вице-спикер СФ Константин Косачев, первый замглавы международного комитета Андрей Денисов, первый замглавы оборонного комитета Владимир Чижов, замглавы научного комитета Людмила Скаковская, замглавы комитета по бюджету Мухарбий Ульбашев, замглавы экономического комитета Юрий Федоров.
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пакистан, валентина матвиенко, в мире, константин косачев, андрей денисов, совет федерации рф
Пакистан, Валентина Матвиенко, В мире, Константин Косачев, Андрей Денисов, Совет Федерации РФ
Матвиенко посетит Пакистан с официальным визитом

Матвиенко 27 — 29 октября посетит Пакистан с официальным визитом

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 27 окт — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит с 27 по 29 октября Пакистан с официальным визитом, планируются встречи с руководством страны, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
«
"Делегация верхней палаты российского парламента во главе с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко с 27 по 29 октября посетит с официальным визитом Исламскую Республику Пакистан. В программе визита - встречи спикера СФ с руководством Пакистана, спикерами обеих палат пакистанского парламента – Председателем Сената Юсуфом Резой Гилани и Председателем Национальной ассамблеи Сардаром Садиком", - говорится в сообщении.
Кроме того, запланировано выступление Матвиенко на специальном пленарном заседании Сената Исламской Республики Пакистан. В сообщении отмечается, что в ходе визита ожидается подписание главами верхних палат парламентов двух стран меморандума о взаимопонимании между Советом Федерации и Сенатом Пакистана.
В составе делегации - вице-спикер СФ Константин Косачев, первый замглавы международного комитета Андрей Денисов, первый замглавы оборонного комитета Владимир Чижов, замглавы научного комитета Людмила Скаковская, замглавы комитета по бюджету Мухарбий Ульбашев, замглавы экономического комитета Юрий Федоров.
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ПакистанВалентина МатвиенкоВ миреКонстантин КосачевАндрей ДенисовСовет Федерации РФ
 
 
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