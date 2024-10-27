https://ria.ru/20241027/malayziya-1980411063.html

В Малайзии рассказали о мощной поддержке присоединения страны к БРИКС

В Малайзии рассказали о мощной поддержке присоединения страны к БРИКС - РИА Новости, 27.10.2024

В Малайзии рассказали о мощной поддержке присоединения страны к БРИКС

Присоединение Малайзии к БРИКС в качестве страны-партнера получило мощную поддержку стран-основателей альянса, заявил премьер-министр Анвар Ибрагим. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T23:10

2024-10-27T23:10

2024-10-27T23:10

в мире

малайзия

эфиопия

китай

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

владимир путин

си цзиньпин

брикс

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ДЖАКАРТА, 27 окт - РИА Новости. Присоединение Малайзии к БРИКС в качестве страны-партнера получило мощную поддержку стран-основателей альянса, заявил премьер-министр Анвар Ибрагим. По данным малайзийского агентства Bernama, Анвар Ибрагим сделал это заявление после встречи с премьер-министром Эфиопии доктором Абием Ахмедом Али. "Абий упомянул, что во время встречи восьми стран под председательством президента России Владимира Путина, на которой также присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, первой предложенной страной была Малайзия. Путин предложил это при мощной и прочной поддержке Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии и Южной Африки... Никаких вопросов не возникло, они приняли Малайзию в качестве нового (партнера - ред.) БРИКС, в то время как заявки других стран были отложены", - отметил премьер. На 16-м саммите Малайзия была признана одной из 13 стран-партнеров БРИКС. Другими странами Юго-Восточной Азии, признанными странами-партнерами, являются Индонезия, Таиланд и Вьетнам.

https://ria.ru/20240728/malayziya-1962472057.html

малайзия

эфиопия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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