https://ria.ru/20241027/malayziya-1980411063.html
В Малайзии рассказали о мощной поддержке присоединения страны к БРИКС
В Малайзии рассказали о мощной поддержке присоединения страны к БРИКС - РИА Новости, 27.10.2024
В Малайзии рассказали о мощной поддержке присоединения страны к БРИКС
Присоединение Малайзии к БРИКС в качестве страны-партнера получило мощную поддержку стран-основателей альянса, заявил премьер-министр Анвар Ибрагим. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T23:10
2024-10-27T23:10
2024-10-27T23:10
в мире
малайзия
эфиопия
китай
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
владимир путин
си цзиньпин
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ДЖАКАРТА, 27 окт - РИА Новости. Присоединение Малайзии к БРИКС в качестве страны-партнера получило мощную поддержку стран-основателей альянса, заявил премьер-министр Анвар Ибрагим. По данным малайзийского агентства Bernama, Анвар Ибрагим сделал это заявление после встречи с премьер-министром Эфиопии доктором Абием Ахмедом Али. "Абий упомянул, что во время встречи восьми стран под председательством президента России Владимира Путина, на которой также присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, первой предложенной страной была Малайзия. Путин предложил это при мощной и прочной поддержке Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии и Южной Африки... Никаких вопросов не возникло, они приняли Малайзию в качестве нового (партнера - ред.) БРИКС, в то время как заявки других стран были отложены", - отметил премьер. На 16-м саммите Малайзия была признана одной из 13 стран-партнеров БРИКС. Другими странами Юго-Восточной Азии, признанными странами-партнерами, являются Индонезия, Таиланд и Вьетнам.
https://ria.ru/20240728/malayziya-1962472057.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, малайзия, эфиопия, китай, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), владимир путин, си цзиньпин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Малайзия, Эфиопия, Китай, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Владимир Путин, Си Цзиньпин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
В Малайзии рассказали о мощной поддержке присоединения страны к БРИКС
Премьер: присоединение Малайзии к БРИКС поддержали страны-основатели альянса