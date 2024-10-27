https://ria.ru/20241027/gusev-1980323141.html

В Воронежской области силы ПВО ночью уничтожили восемь БПЛА

В Воронежской области силы ПВО ночью уничтожили восемь БПЛА - РИА Новости, 27.10.2024

В Воронежской области силы ПВО ночью уничтожили восемь БПЛА

Ночью силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью было уничтожено восемь украинских БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T06:42

2024-10-27T06:42

2024-10-27T06:42

специальная военная операция на украине

происшествия

космос - риа наука

воронежская область

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340910_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_e47bc872c3181daa0e1a5e021617804d.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ночью силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью было уничтожено восемь украинских БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью было уничтожено восемь украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и существенных повреждений на земле нет", - говорится в сообщении. В одном из районов в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание сухой травы, которое потушил прибывший на место пожарный расчет, добавил Гусев.

https://ria.ru/20241027/ukraina-1980323025.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, космос - риа наука, воронежская область, александр гусев (губернатор)