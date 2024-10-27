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В Воронежской области силы ПВО ночью уничтожили восемь БПЛА
В Воронежской области силы ПВО ночью уничтожили восемь БПЛА - РИА Новости, 27.10.2024
В Воронежской области силы ПВО ночью уничтожили восемь БПЛА
Ночью силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью было уничтожено восемь украинских БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T06:42
2024-10-27T06:42
2024-10-27T06:42
специальная военная операция на украине
происшествия
космос - риа наука
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ночью силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью было уничтожено восемь украинских БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью было уничтожено восемь украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и существенных повреждений на земле нет", - говорится в сообщении. В одном из районов в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание сухой травы, которое потушил прибывший на место пожарный расчет, добавил Гусев.
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происшествия, космос - риа наука, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Космос - РИА Наука, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области силы ПВО ночью уничтожили восемь БПЛА
Гусев: ночью в небе над Воронежской областью силы ПВО уничтожили восемь БПЛА