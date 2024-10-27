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В Петербурге задержали водителя автобуса, устроившего ДТП - РИА Новости, 27.10.2024
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23:40 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/dtp-1980413773.html
В Петербурге задержали водителя автобуса, устроившего ДТП
В Петербурге задержали водителя автобуса, устроившего ДТП - РИА Новости, 27.10.2024
В Петербурге задержали водителя автобуса, устроившего ДТП
Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, устроившего ДТП в центре Санкт-Петербурга, где пострадали 10 человек, он задержан в... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T23:40
2024-10-27T23:40
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, устроившего ДТП в центре Санкт-Петербурга, где пострадали 10 человек, он задержан в процессуальном порядке, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщалось, в воскресенье на Площади Восстания произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и автомобилей, в котором пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Всем пострадавшим оказали медпомощь, четыре человека были госпитализированы. По данным властей Петербурга, в настоящее время в стационарах остаются два человека. Как установила ГАИ на месте происшествия, водитель автобуса столкнулся с другим автобусом, а также двумя легковушками, когда совершал левый поворот с Невского проспекта на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора. "В отношении 39-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ", – говорится в сообщении. Ранее городской главк СК РФ сообщал, что после ДТП с участием автобуса возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
https://ria.ru/20241027/dtp-1980368523.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), авто
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Авто
В Петербурге задержали водителя автобуса, устроившего ДТП

Полиция задержала водителя автобуса, устроившего ДТП в центре Петербурга

© Фонтанка SPB OnlineСтолкновение автобусов и легковых автомобилей на площади Восстания в Петербурге
Столкновение автобусов и легковых автомобилей на площади Восстания в Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фонтанка SPB Online
Столкновение автобусов и легковых автомобилей на площади Восстания в Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, устроившего ДТП в центре Санкт-Петербурга, где пострадали 10 человек, он задержан в процессуальном порядке, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как сообщалось, в воскресенье на Площади Восстания произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и автомобилей, в котором пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Всем пострадавшим оказали медпомощь, четыре человека были госпитализированы. По данным властей Петербурга, в настоящее время в стационарах остаются два человека.
Место ДТП с участием автобусов и легковых автомобилей на площади Восстания в Петербурге. 27 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами
Вчера, 16:38
Как установила ГАИ на месте происшествия, водитель автобуса столкнулся с другим автобусом, а также двумя легковушками, когда совершал левый поворот с Невского проспекта на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора.
"В отношении 39-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ", – говорится в сообщении.
Ранее городской главк СК РФ сообщал, что после ДТП с участием автобуса возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
Столкновение автобусов и легковых автомобилей на площади Восстания в Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Водителю автобуса, попавшего в ДТП в Петербурге, стало плохо перед аварией
Вчера, 16:29
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургГИБДД МВД РФСледственный комитет России (СК РФ)Авто
 
 
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