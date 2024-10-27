https://ria.ru/20241027/briks-1980256310.html

Мир отказывается разводиться

Мир отказывается разводиться - РИА Новости, 27.10.2024

Мир отказывается разводиться

И осталось понять — что дальше. Как будет строиться новый мир, мир после нынешней третьей гибридной войны? Да, речь об итогах саммита БРИКС в Казани, потому что РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T08:00

2024-10-27T08:00

2024-10-27T08:00

аналитика

в мире

казань

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антониу гуттереш

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брикс

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И осталось понять — что дальше. Как будет строиться новый мир, мир после нынешней третьей гибридной войны? Да, речь об итогах саммита БРИКС в Казани, потому что это событие отлично показало, как все будет развиваться дальше: медленно, не без хаоса, но в целом все-таки предсказуемо.Здесь надо вернуться к одной хорошей теме, которая в Казани звучала абсолютно отчетливо и несколько раз: насчет ООН (а организация эта должна была, напомним, стать если не мировым правительством, то центром демократического самоуправления человечества).Цитируем: генсек этой организации Антониу Гутерреш прилетал в Казань спасать ООН, которая зависла над пропастью. Если она будет, как предыдущие пару десятилетий, просто выполнять функцию безропотного вассала американцев, то вмиг лишится остатков репутации и влияния, а Штаты ее первые и спишут с корабля истории, поскольку от нее им уже не будет никакой пользы. Однако открыто выступить против Вашингтона для аппарата ООН тоже не вариант — уж слишком много у тамошних чиновников лично завязано на Запад. А значит, для своего выживания в новом мире ООН вынуждена искать срединный путь, не игнорируя мировое большинство и его усилия по строительству новой, многополярной и более справедливой международной системы. А оно — это мировое большинство — среди прочего воплощено и в БРИКС.Итак, Гутерреш прилетел — и что услышал? Здесь надо внимательно посмотреть, какой мир и какие структуры управления таковым выстраивает БРИКС. В Казани был настоящий девятый вал идей, в том числе в рамках БРИКС успешно выполняющихся. Новый банк развития, который успел профинансировать несколько десятков проектов; зерновая биржа (российское предложение, которое лишило бы Чикагскую биржу монополии на установку цен на этот продукт); и еще многое-многое, включая платежные системы в национальных валютах, проблема с которыми не в том, что они не получаются, а что вариантов таковых — причем уже работающих — много.А все вместе… Да это же опять ООН — плюс прочие международные структуры, охватывающие все взаимодействие людей и народов. Если, скажем, посмотреть на результат споров по поводу мощного прилива желающих стать членами БРИКС (они для начала вошли в список партнеров таковой), то и тут получается ООН и Совет Безопасности в лице держав — основоположников этой структуры.Что же тогда — будут два мира, две ООН, две экономические системы, западная и незападная? А разве не то же самое делают в последние несколько лет США, учиняя "развод" двух миров, условно американского и китайского, и разве эта идея не проваливается самым очевидным образом? Причем проваливается потому, что мировое большинство не желает выбирать по принципу "или — или", а желает работать со всеми, имея свободный выбор.И вот в Казани приехавшего туда и довольно бледно выглядевшего Гутерреша утешили как строки итоговой декларации, так и неоднократно повторенная мысль председателя саммита, Владимира Путина: необходима адаптация структур ООН к новым реалиям. То есть ООН — единая для всех — нужна, просто другая.Еще раз: не создание двух конкурирующих структур мирового управления, а адаптация прежних к новой реальности. И — к разговору о том, куда пойдет мир после саммита в Казани — можно предположить, что мировое большинство, то есть БРИКС, постарается, реализуя множество своих инициатив, учинить и старым мягкое принуждение к новой нормальности.Процессу этому помогает и осознание Западом того, что долго на старых структурах не протянешь и что нет хуже ситуации, когда сбываются желания, — тут выясняется, что зря желали. В качестве лишь одного из множества примеров можно упомянуть довольно смешную свежую статью, где автор рецензирует книгу о деградации ООН и попутно говорит: вот при дедушке была сильная организация, помогала гасить конфликты и войны. Дедушка — то был генсек ООН бирманец У Тан, известный в том числе посредничеством между СССР и США во время Карибского кризиса. Так это ж когда было…Да, ООН парализована ну хотя бы отказом США и Запада подчиняться ее принципам во время войн в Югославии и Ираке. Вдобавок прочие мировые структуры, как учреждения ООН, так и финансово-экономические типа Международного валютного фонда, превратились в тыкву ровно потому, что Запад слишком успешно захватывал там власть и влияние, делая из них бюрократически-лоббистские гадюшники или парализуя их работу.Но вопрос в том, насколько быстро мир сможет эту ситуацию исправить, в том числе усилиями растущего и крепнущего БРИКС.В самом деле: ведь создавалась ООН вместе с прочими структурами буквально мгновенно — как мы это сегодня с удивлением видим. Но не будем забывать, откуда была такая скорость. Вторая мировая разорила, почти уничтожила Европу, часть Азии, и не забудем цену войны для СССР. Ситуация для большей части мира была настолько отчаянной, что долгие дискуссии воспринимались как неуместные. А нынешняя третья гибридная на фоне тогдашней катастрофы выглядит (пока что) относительно вялой и осторожной. Значит, и новый мир будет создаваться совсем иными темпами. Хочется верить, что эта неторопливость поможет создать более надежные структуры поддержания мира в порядке.

https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html

https://ria.ru/20241022/oon-1979288865.html

https://ria.ru/20241026/zapad-1980217012.html

https://ria.ru/20241026/briks-1980111506.html

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