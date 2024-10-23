https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html

Гутерреш прилетел в Казань спасать ООН

Гутерреш прилетел в Казань спасать ООН - РИА Новости, 23.10.2024

Гутерреш прилетел в Казань спасать ООН

Сегодня ночью в Казань для участия в саммите БРИКС прибыл Антониу Гутерреш. Его приезд не стал неожиданностью: Кремль еще несколько дней назад анонсировал... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T09:39

2024-10-23T09:39

2024-10-23T10:04

аналитика

казань

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Сегодня ночью в Казань для участия в саммите БРИКС прибыл Антониу Гутерреш. Его приезд не стал неожиданностью: Кремль еще несколько дней назад анонсировал переговоры президента России с генеральным секретарем ООН с обсуждением работы организации, ближневосточного кризиса и ситуации вокруг Украины.А вот в офисе самого Гутерреша поездку не подтверждали до последнего — это произошло только вчера. Есть подозрение, что это не случайность и решение могли поменять в любой момент.Общее правило предполагает, что, если происходит отмена приезда высокопоставленного гостя на мероприятие, это удар по реноме организаторов. Речь, разумеется, не касается форс-мажоров, как это произошло с президентом Бразилии, получившим травму. Поэтому в сомнительных случаях предпочитают заранее ничего не объявлять, чтобы в случае неудачи не выглядеть не в лучшем свете.И чрезвычайно показательно, что Москва не стала придерживать информацию о визите Гутерреша. Потому что, если бы он не прилетел в Казань, это был бы удар, в первую очередь по нему самому и по возглавляемой им организации. А ООН и сам Гутерреш и так понесли уже столько репутационных потерь за последнее время, что еще одна — тем более такая — им совершенно не нужна.Стоит напомнить, что последний громкий скандал случился меньше месяца назад, когда Израиль объявил генсека персоной нон грата, то есть, по сути, один клиент Соединенных Штатов публично отвесил оплеуху другому клиенту США. Если особые отношения Тель-Авива с Вашингтоном никогда не были секретом, то превращение ООН (точнее, аппарата организации) в вассала американцев, обслуживающего их интересы и заказы, относительно недавно приобрело совершенно открытый характер. Однако это выглядит настолько непристойно, что самая влиятельная и важная на протяжении последних восьми десятилетий международная организация стремительно теряет свой авторитет на мировой арене. В этом смысле демарш Израиля весьма показателен: ООН превращается в пустое место, и о ее генсека можно безнаказанно ноги вытирать.И для ООН, ее аппарата и руководства утрата престижа организации — это очень серьезная проблема. Тем же американцам она будет нужна только до тех пор, пока та остается полезной, пока способна влиять на глобальные процессы, пока к ее мнению прислушивается мир, пока ее действительно воспринимают как сердце мировой политической системы и площадку для выработки главных решений международного сообщества.А исполнение роли лакея Вашингтона очень быстро уничтожает весь символический и политический капитал, заработанный ООН за предыдущие почти 80 лет. Особенно теперь, когда Штаты утрачивают свой статус гегемона, а геополитическая оппозиция им из отдельных слабых голосов превращается дружный хор Мирового большинства, которое активно формирует альтернативные механизмы.ООН в этой ситуации зависла над пропастью. Если она будет, как предыдущие пару десятилетий, просто выполнять функцию безропотного вассала американцев, вмиг лишится остатков репутации и влияния — а Штаты ее первые и спишут с корабля истории, поскольку от нее им уже не будет никакой пользы. Однако открыто выступить против Вашингтона для аппарата ООН тоже не вариант — уж слишком много у тамошних чиновников лично завязано на Запад.А значит, для своего выживания в новом мире ООН вынуждена искать срединный путь, не игнорируя Мировое большинство и его усилия по строительству новой, многополярной и более справедливой международной системы. А оно — это Мировое большинство — среди прочего воплощено и в БРИКС.Так что, когда Киев, обидевшись, назвал поездку Гутерреша в Казань "подрывающей репутацию ООН", он по своему обыкновению глубоко ошибся. Своим визитом в Россию генсек не подрывает, а спасает репутацию возглавляемой организации.

https://ria.ru/20241022/oon-1979288865.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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