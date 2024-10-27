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Силы ПВО и РЭБ подавили атаку беспилотников в Воронежской области - РИА Новости, 28.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:28 27.10.2024 (обновлено: 00:14 28.10.2024)
https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980413082.html
Силы ПВО и РЭБ подавили атаку беспилотников в Воронежской области
Силы ПВО и РЭБ подавили атаку беспилотников в Воронежской области - РИА Новости, 28.10.2024
Силы ПВО и РЭБ подавили атаку беспилотников в Воронежской области
В Воронежской области силы ПВО и РЭБ отразили атаку БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-27T23:28
2024-10-28T00:14
специальная военная операция на украине
воронежская область
гусев
украина
вооруженные силы украины
александр гусев (губернатор)
происшествия
россия
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Воронежской области силы ПВО и РЭБ отразили атаку БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружено и подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов", — написал он. По предварительным данным, никто не пострадал."В результате падения одного БПЛА повреждена пристройка к хозяйственному помещению на промышленном предприятии. Оперативные службы находятся на месте", — добавил Гусев.Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Как уточнил позднее губернатор, всего в Воронежской области сбили и подавили около десяти беспилотников.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Силы ПВО отражают большинство атак противника.
https://ria.ru/20241027/ukraina-1980323025.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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воронежская область, гусев, украина, вооруженные силы украины, александр гусев (губернатор), происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Гусев, Украина, Вооруженные силы Украины, Александр Гусев (губернатор), Происшествия, Россия
Силы ПВО и РЭБ подавили атаку беспилотников в Воронежской области

Гусев: в Воронежской области уничтожены несколько БПЛА, повреждено одно здание

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Воронежской области силы ПВО и РЭБ отразили атаку БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram.
«
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружено и подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов", — написал он.
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По предварительным данным, никто не пострадал.
"В результате падения одного БПЛА повреждена пристройка к хозяйственному помещению на промышленном предприятии. Оперативные службы находятся на месте", — добавил Гусев.
Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Как уточнил позднее губернатор, всего в Воронежской области сбили и подавили около десяти беспилотников.
ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Силы ПВО отражают большинство атак противника.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьГусевУкраинаВооруженные силы УкраиныАлександр Гусев (губернатор)ПроисшествияРоссия
 
 
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