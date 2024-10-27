https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980413082.html

Силы ПВО и РЭБ подавили атаку беспилотников в Воронежской области

Силы ПВО и РЭБ подавили атаку беспилотников в Воронежской области - РИА Новости, 28.10.2024

Силы ПВО и РЭБ подавили атаку беспилотников в Воронежской области

В Воронежской области силы ПВО и РЭБ отразили атаку БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-27T23:28

2024-10-27T23:28

2024-10-28T00:14

специальная военная операция на украине

воронежская область

гусев

украина

вооруженные силы украины

александр гусев (губернатор)

происшествия

россия

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Воронежской области силы ПВО и РЭБ отразили атаку БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружено и подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов", — написал он. По предварительным данным, никто не пострадал."В результате падения одного БПЛА повреждена пристройка к хозяйственному помещению на промышленном предприятии. Оперативные службы находятся на месте", — добавил Гусев.Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Как уточнил позднее губернатор, всего в Воронежской области сбили и подавили около десяти беспилотников.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Силы ПВО отражают большинство атак противника.

https://ria.ru/20241027/ukraina-1980323025.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

гусев

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воронежская область, гусев, украина, вооруженные силы украины, александр гусев (губернатор), происшествия, россия