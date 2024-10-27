https://ria.ru/20241027/bank-1980404696.html

СМИ: мужчина вернул банку семь миллионов долларов, переведенных ему на счет

СМИ: мужчина вернул банку семь миллионов долларов, переведенных ему на счет - РИА Новости, 27.10.2024

СМИ: мужчина вернул банку семь миллионов долларов, переведенных ему на счет

Житель Измира на западе Турции вернул в банк около семи миллионов долларов, поступивших на его счёт от неизвестных лиц, в финансовой организации отказались... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T21:32

2024-10-27T21:32

2024-10-27T21:36

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АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Житель Измира на западе Турции вернул в банк около семи миллионов долларов, поступивших на его счёт от неизвестных лиц, в финансовой организации отказались сообщать честному гражданину детали транзакции, теперь он намерен выяснять эти обстоятельства в полиции, пишет газета Yeni Şafak. Cообщается, что Озкан Айдик, рабочий-уборщик, живущий в районе Мендерес в Измире, был шокирован, увидев на своем счету более 23 миллионов лир (6,7 миллионов долларов США), когда зашёл в своё мобильное банковское приложение, чтобы оплатить коммунальные счета. Честный гражданин отправился в банк и вернул все деньги. Потому, что, по его мнению, это были деньги харам (непозволительные согласно исламской религии). "Я никому не рассказывал об этом инциденте, пока не пошёл в банк и не вернул деньги, может быть, они (знакомые) затуманили бы мой разум. Никто не пришёл и не спросил у банковских служащих, откуда взялись эти деньги. У меня возникли подозрения, и я объяснил ситуацию своему соседу: мол, откуда эти деньги, я вернул деньги, но хочу знать, куда они делись. Сотрудники банка сообщили мне, что не могут сказать, откуда взялись деньги и куда они делись, так как таковы правила. Мне стало не по себе, и теперь я пойду в полицейский участок и расскажу о ситуации", - приводит издание слова Айдика. Случай вызвал широкое обсуждение в турецких СМИ, мнение пользователей соцсетей разделились: одни поддержали Озкана за честность, другие считают, что он не воспользовался своим шансом.

https://ria.ru/20241027/zemletryasenie-1980400811.html

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в мире, измир, турция, сша