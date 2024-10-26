https://ria.ru/20241026/vuchich-1980258551.html
Вучич объяснил отказ от поездки на БРИКС
Вучич объяснил отказ от поездки на БРИКС - РИА Новости, 26.10.2024
Вучич объяснил отказ от поездки на БРИКС
Президент Сербии Александр Вучич объяснил свой отказ от поездки на саммит БРИКС в Казань и отказ главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен от встречи с премьером... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T15:01
2024-10-26T15:01
2024-10-26T15:01
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сербия
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россия
александр вучич
урсула фон дер ляйен
милош вучевич
брикс
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БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич объяснил свой отказ от поездки на саммит БРИКС в Казань и отказ главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен от встречи с премьером Сербии Милошем Вучевичем спецификой отношений официального Белграда с Западом. Агентство Франс Пресс со ссылкой на главу постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэля Жоффре сообщило накануне, что фон дер Ляйен отменила в пятницу встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем после его встречи утром того же дня с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. "Это не был вопрос Милоша Вучевича, ничего такого Милош не сделал. Суть в том, что Урсула не может вынести, чтобы… меньше всего Урсула, но некто там не может вынести того, чтобы объявили: в 12.00 Вучевич принял российского министра, а в 13.00, это время я сейчас назвал, потому что я был с ней с 13.00 до 16.00, разговаривал с председателем Еврокомиссии. Это невозможно для них, а для нас совсем нормально", - объяснил президент Сербии в эфире Prva TV и добавил "они не хотят видеть, что мы разговариваем с русскими". Вучич напомнил, насколько каждый раз трудно отвечать сразу нескольким западным политикам на требования ввести санкции против России и объяснить позицию Сербии. Он напомнил, что ЕС трудоустраивает на предприятиях в Сербии 83 тысячи человек, которые со своими семьями составляют 300 тысяч жителей страны. "Если бы я отказался от этих встреч и поехал в Казань, если бы я так сказал людям, которые это предлагали, вопрос – как бы мы выстояли в предстоящий год или три месяца. Как Бога вас прошу, не надо меня учить внешней политике и международным отношениям, знаю их лучше, чем кто-либо другой. И я сохранил уважение президента Путина и принял, и сохранил уважение главы ЕК фон дер Ляйен", - подчеркнул сербский лидер. Накануне Вучич назвал фальсификацией текст в британском издании Times со ссылкой не него о том, что Сербия может отказаться от пути в ЕС ради БРИКС. Ранее он рассказал, что согласно последним результатам соцопросов одинаковое число граждан Сербии, около 42%, поддерживает путь как в ЕС, так и в БРИКС. Президент Сербии ранее заявил, что на время проведения саммита БРИКС в Казани 22-24 октября ранее договорился о визите с премьером Польши Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, затем председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, "но даже если бы не было этих встреч, ему очень тяжело было бы приехать в Россию". По его словам, Туск и Мицотакис открыли ему новые перспективы в отношении темпов евроинтеграции Сербии, но Вучич не уточнил, что именно Сербия должна сделать.
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
https://ria.ru/20241024/briks-1979917529.html
https://ria.ru/20240911/vulin-1972125292.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, казань, россия, александр вучич, урсула фон дер ляйен, милош вучевич, брикс, еврокомиссия, евросоюз, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Сербия, Казань, Россия, Александр Вучич, Урсула фон дер Ляйен, Милош Вучевич, БРИКС, Еврокомиссия, Евросоюз, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Вучич объяснил отказ от поездки на БРИКС
Вучич объяснил отказ от поездки на БРИКС и отказ главы ЕК от встречи с Вучевичем
БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости.
Президент Сербии Александр Вучич объяснил
свой отказ от поездки на саммит БРИКС в Казань и отказ главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен от встречи с премьером Сербии Милошем Вучевичем спецификой отношений официального Белграда с Западом.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на главу постоянной делегации ЕС
в Сербии Эммануэля Жоффре сообщило накануне, что фон дер Ляйен отменила в пятницу встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем после его встречи утром того же дня с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым
.
«
"Это не был вопрос Милоша Вучевича, ничего такого Милош не сделал. Суть в том, что Урсула не может вынести, чтобы… меньше всего Урсула, но некто там не может вынести того, чтобы объявили: в 12.00 Вучевич принял российского министра, а в 13.00, это время я сейчас назвал, потому что я был с ней с 13.00 до 16.00, разговаривал с председателем Еврокомиссии. Это невозможно для них, а для нас совсем нормально", - объяснил президент Сербии в эфире Prva TV и добавил "они не хотят видеть, что мы разговариваем с русскими".
Вучич напомнил, насколько каждый раз трудно отвечать сразу нескольким западным политикам на требования ввести санкции против России и объяснить позицию Сербии. Он напомнил, что ЕС трудоустраивает на предприятиях в Сербии 83 тысячи человек, которые со своими семьями составляют 300 тысяч жителей страны.
"Если бы я отказался от этих встреч и поехал в Казань, если бы я так сказал людям, которые это предлагали, вопрос – как бы мы выстояли в предстоящий год или три месяца. Как Бога вас прошу, не надо меня учить внешней политике и международным отношениям, знаю их лучше, чем кто-либо другой. И я сохранил уважение президента Путина и принял, и сохранил уважение главы ЕК фон дер Ляйен", - подчеркнул сербский лидер.
Накануне Вучич назвал фальсификацией текст в британском издании Times со ссылкой не него о том, что Сербия может отказаться от пути в ЕС ради БРИКС. Ранее он рассказал, что согласно последним результатам соцопросов одинаковое число граждан Сербии, около 42%, поддерживает путь как в ЕС, так и в БРИКС.
Президент Сербии ранее заявил, что на время проведения саммита БРИКС в Казани 22-24 октября ранее договорился о визите с премьером Польши Дональдом Туском
, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом
, затем председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, "но даже если бы не было этих встреч, ему очень тяжело было бы приехать в Россию".
По его словам, Туск и Мицотакис открыли ему новые перспективы в отношении темпов евроинтеграции Сербии, но Вучич не уточнил, что именно Сербия должна сделать.