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Вучич объяснил отказ от поездки на БРИКС - РИА Новости, 26.10.2024
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15:01 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/vuchich-1980258551.html
Вучич объяснил отказ от поездки на БРИКС
Вучич объяснил отказ от поездки на БРИКС - РИА Новости, 26.10.2024
Вучич объяснил отказ от поездки на БРИКС
Президент Сербии Александр Вучич объяснил свой отказ от поездки на саммит БРИКС в Казань и отказ главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен от встречи с премьером... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T15:01
2024-10-26T15:01
в мире
сербия
казань
россия
александр вучич
урсула фон дер ляйен
милош вучевич
брикс
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БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич объяснил свой отказ от поездки на саммит БРИКС в Казань и отказ главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен от встречи с премьером Сербии Милошем Вучевичем спецификой отношений официального Белграда с Западом. Агентство Франс Пресс со ссылкой на главу постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэля Жоффре сообщило накануне, что фон дер Ляйен отменила в пятницу встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем после его встречи утром того же дня с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. "Это не был вопрос Милоша Вучевича, ничего такого Милош не сделал. Суть в том, что Урсула не может вынести, чтобы… меньше всего Урсула, но некто там не может вынести того, чтобы объявили: в 12.00 Вучевич принял российского министра, а в 13.00, это время я сейчас назвал, потому что я был с ней с 13.00 до 16.00, разговаривал с председателем Еврокомиссии. Это невозможно для них, а для нас совсем нормально", - объяснил президент Сербии в эфире Prva TV и добавил "они не хотят видеть, что мы разговариваем с русскими". Вучич напомнил, насколько каждый раз трудно отвечать сразу нескольким западным политикам на требования ввести санкции против России и объяснить позицию Сербии. Он напомнил, что ЕС трудоустраивает на предприятиях в Сербии 83 тысячи человек, которые со своими семьями составляют 300 тысяч жителей страны. "Если бы я отказался от этих встреч и поехал в Казань, если бы я так сказал людям, которые это предлагали, вопрос – как бы мы выстояли в предстоящий год или три месяца. Как Бога вас прошу, не надо меня учить внешней политике и международным отношениям, знаю их лучше, чем кто-либо другой. И я сохранил уважение президента Путина и принял, и сохранил уважение главы ЕК фон дер Ляйен", - подчеркнул сербский лидер. Накануне Вучич назвал фальсификацией текст в британском издании Times со ссылкой не него о том, что Сербия может отказаться от пути в ЕС ради БРИКС. Ранее он рассказал, что согласно последним результатам соцопросов одинаковое число граждан Сербии, около 42%, поддерживает путь как в ЕС, так и в БРИКС. Президент Сербии ранее заявил, что на время проведения саммита БРИКС в Казани 22-24 октября ранее договорился о визите с премьером Польши Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, затем председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, "но даже если бы не было этих встреч, ему очень тяжело было бы приехать в Россию". По его словам, Туск и Мицотакис открыли ему новые перспективы в отношении темпов евроинтеграции Сербии, но Вучич не уточнил, что именно Сербия должна сделать.
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
https://ria.ru/20241024/briks-1979917529.html
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в мире, сербия, казань, россия, александр вучич, урсула фон дер ляйен, милош вучевич, брикс, еврокомиссия, евросоюз, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Сербия, Казань, Россия, Александр Вучич, Урсула фон дер Ляйен, Милош Вучевич, БРИКС, Еврокомиссия, Евросоюз, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Вучич объяснил отказ от поездки на БРИКС

Вучич объяснил отказ от поездки на БРИКС и отказ главы ЕК от встречи с Вучевичем

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич объяснил свой отказ от поездки на саммит БРИКС в Казань и отказ главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен от встречи с премьером Сербии Милошем Вучевичем спецификой отношений официального Белграда с Западом.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на главу постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэля Жоффре сообщило накануне, что фон дер Ляйен отменила в пятницу встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем после его встречи утром того же дня с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
23 октября, 12:44
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"Это не был вопрос Милоша Вучевича, ничего такого Милош не сделал. Суть в том, что Урсула не может вынести, чтобы… меньше всего Урсула, но некто там не может вынести того, чтобы объявили: в 12.00 Вучевич принял российского министра, а в 13.00, это время я сейчас назвал, потому что я был с ней с 13.00 до 16.00, разговаривал с председателем Еврокомиссии. Это невозможно для них, а для нас совсем нормально", - объяснил президент Сербии в эфире Prva TV и добавил "они не хотят видеть, что мы разговариваем с русскими".
Вучич напомнил, насколько каждый раз трудно отвечать сразу нескольким западным политикам на требования ввести санкции против России и объяснить позицию Сербии. Он напомнил, что ЕС трудоустраивает на предприятиях в Сербии 83 тысячи человек, которые со своими семьями составляют 300 тысяч жителей страны.
"Если бы я отказался от этих встреч и поехал в Казань, если бы я так сказал людям, которые это предлагали, вопрос – как бы мы выстояли в предстоящий год или три месяца. Как Бога вас прошу, не надо меня учить внешней политике и международным отношениям, знаю их лучше, чем кто-либо другой. И я сохранил уважение президента Путина и принял, и сохранил уважение главы ЕК фон дер Ляйен", - подчеркнул сербский лидер.
Накануне Вучич назвал фальсификацией текст в британском издании Times со ссылкой не него о том, что Сербия может отказаться от пути в ЕС ради БРИКС. Ранее он рассказал, что согласно последним результатам соцопросов одинаковое число граждан Сербии, около 42%, поддерживает путь как в ЕС, так и в БРИКС.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Вице-премьер Сербии прокомментировал критику своего участия в саммите БРИКС
24 октября, 20:52
Президент Сербии ранее заявил, что на время проведения саммита БРИКС в Казани 22-24 октября ранее договорился о визите с премьером Польши Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, затем председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, "но даже если бы не было этих встреч, ему очень тяжело было бы приехать в Россию".
По его словам, Туск и Мицотакис открыли ему новые перспективы в отношении темпов евроинтеграции Сербии, но Вучич не уточнил, что именно Сербия должна сделать.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Вице-премьер Сербии приедет на саммит БРИКС в Казани
11 сентября, 16:41
 
В миреСербияКазаньРоссияАлександр ВучичУрсула фон дер ЛяйенМилош ВучевичБРИКСЕврокомиссияЕвросоюзСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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