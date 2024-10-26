https://ria.ru/20241026/postradavshiy-1980274269.html
Одного из пострадавших при нападении в Петербурге выписали из больницы
Одного из пострадавших при нападении в Петербурге выписали из больницы - РИА Новости, 26.10.2024
Одного из пострадавших при нападении в Петербурге выписали из больницы
Один из пострадавших при нападении мужчины с ножом в гипермаркете в Петербурге переведен на амбулаторное лечение, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T17:36
2024-10-26T17:36
2024-10-26T18:20
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Один из пострадавших при нападении мужчины с ножом в гипермаркете в Петербурге переведен на амбулаторное лечение, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев."Один пациент переведен на амбулаторное лечение", - сказал он на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора Петербурга.Эргашев также навестил пациентку в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Женщина 66 лет с колото-резаной раной груди в настоящее время находится под наблюдением в палате интенсивной терапии, ее жизнь вне опасности."Заслуживает внимание женщина. Я посмотрел, как ее лечат, и должен сказать, что лечение проводится на самом высоком уровне... Состояние пациентки стабильное и в ближайшее время она будет переведена на отделение", - сказал вице-губернатор.Он также сообщил, что в субботу навестил трех пострадавших в 26-й больнице.Эргашев отметил, что ситуация по оказанию медпомощи пострадавшим находится на контроле губернатора Петербурга Александра Беглова.Как сообщалось, в пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы четыре человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ. Городской комитет по здравоохранению уточнял. что после нападения с ножом в больницах оказались пять человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Сам нападавший также доставлен в медучреждение.
https://ria.ru/20241025/peterburg-1980078126.html
https://ria.ru/20241025/napadenie-1980097274.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, александр беглов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Следственный комитет России (СК РФ)
Одного из пострадавших при нападении в Петербурге выписали из больницы
Одного пострадавшего при нападении в Петербурге перевели на амбулаторное лечение
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Один из пострадавших при нападении мужчины с ножом в гипермаркете в Петербурге переведен на амбулаторное лечение, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.
«
"Один пациент переведен на амбулаторное лечение", - сказал он на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора Петербурга.
Эргашев также навестил пациентку в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Женщина 66 лет с колото-резаной раной груди в настоящее время находится под наблюдением в палате интенсивной терапии, ее жизнь вне опасности.
"Заслуживает внимание женщина. Я посмотрел, как ее лечат, и должен сказать, что лечение проводится на самом высоком уровне... Состояние пациентки стабильное и в ближайшее время она будет переведена на отделение", - сказал вице-губернатор.
Он также сообщил, что в субботу навестил трех пострадавших в 26-й больнице.
Эргашев отметил, что ситуация по оказанию медпомощи пострадавшим находится на контроле губернатора Петербурга Александра Беглова
.
Как сообщалось, в пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы четыре человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ
. Городской комитет по здравоохранению уточнял. что после нападения с ножом в больницах оказались пять человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Сам нападавший также доставлен в медучреждение.