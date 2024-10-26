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Одного из пострадавших при нападении в Петербурге выписали из больницы - РИА Новости, 26.10.2024
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17:36 26.10.2024 (обновлено: 18:20 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/postradavshiy-1980274269.html
Одного из пострадавших при нападении в Петербурге выписали из больницы
Одного из пострадавших при нападении в Петербурге выписали из больницы - РИА Новости, 26.10.2024
Одного из пострадавших при нападении в Петербурге выписали из больницы
Один из пострадавших при нападении мужчины с ножом в гипермаркете в Петербурге переведен на амбулаторное лечение, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T17:36
2024-10-26T18:20
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Один из пострадавших при нападении мужчины с ножом в гипермаркете в Петербурге переведен на амбулаторное лечение, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев."Один пациент переведен на амбулаторное лечение", - сказал он на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора Петербурга.Эргашев также навестил пациентку в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Женщина 66 лет с колото-резаной раной груди в настоящее время находится под наблюдением в палате интенсивной терапии, ее жизнь вне опасности."Заслуживает внимание женщина. Я посмотрел, как ее лечат, и должен сказать, что лечение проводится на самом высоком уровне... Состояние пациентки стабильное и в ближайшее время она будет переведена на отделение", - сказал вице-губернатор.Он также сообщил, что в субботу навестил трех пострадавших в 26-й больнице.Эргашев отметил, что ситуация по оказанию медпомощи пострадавшим находится на контроле губернатора Петербурга Александра Беглова.Как сообщалось, в пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы четыре человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ. Городской комитет по здравоохранению уточнял. что после нападения с ножом в больницах оказались пять человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Сам нападавший также доставлен в медучреждение.
https://ria.ru/20241025/peterburg-1980078126.html
https://ria.ru/20241025/napadenie-1980097274.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, александр беглов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Следственный комитет России (СК РФ)
Одного из пострадавших при нападении в Петербурге выписали из больницы

Одного пострадавшего при нападении в Петербурге перевели на амбулаторное лечение

© Фото : соцсетиСитуация возле супермаркета "Окей" в Санкт-Петербурге, где мужчина с ножом напал на людей
Ситуация возле супермаркета Окей в Санкт-Петербурге, где мужчина с ножом напал на людей - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : соцсети
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Один из пострадавших при нападении мужчины с ножом в гипермаркете в Петербурге переведен на амбулаторное лечение, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.
«
"Один пациент переведен на амбулаторное лечение", - сказал он на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора Петербурга.
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Эргашев также навестил пациентку в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Женщина 66 лет с колото-резаной раной груди в настоящее время находится под наблюдением в палате интенсивной терапии, ее жизнь вне опасности.
"Заслуживает внимание женщина. Я посмотрел, как ее лечат, и должен сказать, что лечение проводится на самом высоком уровне... Состояние пациентки стабильное и в ближайшее время она будет переведена на отделение", - сказал вице-губернатор.
Он также сообщил, что в субботу навестил трех пострадавших в 26-й больнице.
Эргашев отметил, что ситуация по оказанию медпомощи пострадавшим находится на контроле губернатора Петербурга Александра Беглова.
Как сообщалось, в пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы четыре человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ. Городской комитет по здравоохранению уточнял. что после нападения с ножом в больницах оказались пять человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Сам нападавший также доставлен в медучреждение.
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