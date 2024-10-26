https://ria.ru/20241026/minfin-1980212173.html

В Минфине политизированность назвали главной проблемой МВФ

В Минфине политизированность назвали главной проблемой МВФ - РИА Новости, 26.10.2024

В Минфине политизированность назвали главной проблемой МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк являются правильными площадками для улучшения международной валютно-финансовой системы, но им мешает... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T06:43

2024-10-26T06:43

2024-10-26T06:43

министерство финансов рф (минфин россии)

мвф

всемирный банк

экономика

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк являются правильными площадками для улучшения международной валютно-финансовой системы, но им мешает политизированность, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "МВФ и Всемирный банк — это правильные площадки для этого, то есть здесь огромная экспертиза сосредоточена со всего мира, здесь огромные ресурсы и возможности для проведения этой работы, но мешает политизация", сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Как отметил Чебесков, когда МВФ начинает руководствоваться политическим посылом только некоторых стран-акционеров, то это начинает разрушать модель его работы, что вызывает сожаление.Ранее заместитель министра финансов России сообщил об отсутствии проблем с получением американских виз для участия в ежегодных встречах руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне у российской делегации, отметив, что был лишь один казус в визовом вопросе.

https://ria.ru/20241025/minfin-1980156426.html

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министерство финансов рф (минфин россии), мвф, всемирный банк, экономика, в мире