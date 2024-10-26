Рейтинг@Mail.ru
В Минфине рассказали о получении виз делегацией России на встречи МВФ - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 26.10.2024 (обновлено: 05:28 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/ssha-1980207139.html
В Минфине рассказали о получении виз делегацией России на встречи МВФ
В Минфине рассказали о получении виз делегацией России на встречи МВФ - РИА Новости, 26.10.2024
В Минфине рассказали о получении виз делегацией России на встречи МВФ
Проблем с получением американских виз для участия в ежегодных встречах руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T05:08
2024-10-26T05:28
в мире
вашингтон (штат)
нью-йорк (город)
мвф
всемирный банк
министерство финансов рф (минфин россии)
визы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Проблем с получением американских виз для участия в ежегодных встречах руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне у российской делегации в этот раз не было, но США сначала выдали визы для посещения Нью-Йорка, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "С точки зрения получения виз в этот раз у нас не было каких-то проблем, но произошел забавный случай: сначала нам выдали визы для посещения Нью-Йорка, но потом заменили, естественно, с ограничением", — сообщил он агентству на полях мероприятия в штаб-квартире МВФ. Чебесков добавил, что для членов делегации РФ действует ограничение на перемещение до 25 миль (чуть более 40 км) от центра Вашингтона. "Мы должны находиться так же, как, собственно, работники нашего посольства - в пределах 25 миль вокруг центра Вашингтона. По сути, заперты в этом 25-мильном радиусе, но в целом каких-то проблем не было. Обсуждения по повестке визита проходит в довольно конструктивном ключе", — отметил замминистра финансов.
https://ria.ru/20241025/minfin-1980142508.html
https://ria.ru/20241024/briks-1979706689.html
вашингтон (штат)
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), нью-йорк (город), мвф, всемирный банк, министерство финансов рф (минфин россии), визы
В мире, Вашингтон (штат), Нью-Йорк (город), МВФ, Всемирный банк, Министерство финансов РФ (Минфин России), Визы
В Минфине рассказали о получении виз делегацией России на встречи МВФ

Чебесков: проблем с получением виз для участия в встречах МВФ и ВБ не было

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Проблем с получением американских виз для участия в ежегодных встречах руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне у российской делегации в этот раз не было, но США сначала выдали визы для посещения Нью-Йорка, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"С точки зрения получения виз в этот раз у нас не было каких-то проблем, но произошел забавный случай: сначала нам выдали визы для посещения Нью-Йорка, но потом заменили, естественно, с ограничением", — сообщил он агентству на полях мероприятия в штаб-квартире МВФ.
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Минфин рассказал, как МВФ поддался давлению Запада
Вчера, 17:50
Чебесков добавил, что для членов делегации РФ действует ограничение на перемещение до 25 миль (чуть более 40 км) от центра Вашингтона.
"Мы должны находиться так же, как, собственно, работники нашего посольства - в пределах 25 миль вокруг центра Вашингтона. По сути, заперты в этом 25-мильном радиусе, но в целом каких-то проблем не было. Обсуждения по повестке визита проходит в довольно конструктивном ключе", — отметил замминистра финансов.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
СМИ: МВФ прогнозирует смещение сил в мировой экономике от G7 к БРИКС
24 октября, 04:41
 
В миреВашингтон (штат)Нью-Йорк (город)МВФВсемирный банкМинистерство финансов РФ (Минфин России)Визы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала