https://ria.ru/20241026/ssha-1980207139.html
В Минфине рассказали о получении виз делегацией России на встречи МВФ
В Минфине рассказали о получении виз делегацией России на встречи МВФ - РИА Новости, 26.10.2024
В Минфине рассказали о получении виз делегацией России на встречи МВФ
Проблем с получением американских виз для участия в ежегодных встречах руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T05:08
2024-10-26T05:08
2024-10-26T05:28
в мире
вашингтон (штат)
нью-йорк (город)
мвф
всемирный банк
министерство финансов рф (минфин россии)
визы
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Проблем с получением американских виз для участия в ежегодных встречах руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне у российской делегации в этот раз не было, но США сначала выдали визы для посещения Нью-Йорка, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "С точки зрения получения виз в этот раз у нас не было каких-то проблем, но произошел забавный случай: сначала нам выдали визы для посещения Нью-Йорка, но потом заменили, естественно, с ограничением", — сообщил он агентству на полях мероприятия в штаб-квартире МВФ. Чебесков добавил, что для членов делегации РФ действует ограничение на перемещение до 25 миль (чуть более 40 км) от центра Вашингтона. "Мы должны находиться так же, как, собственно, работники нашего посольства - в пределах 25 миль вокруг центра Вашингтона. По сути, заперты в этом 25-мильном радиусе, но в целом каких-то проблем не было. Обсуждения по повестке визита проходит в довольно конструктивном ключе", — отметил замминистра финансов.
https://ria.ru/20241025/minfin-1980142508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), нью-йорк (город), мвф, всемирный банк, министерство финансов рф (минфин россии), визы
В мире, Вашингтон (штат), Нью-Йорк (город), МВФ, Всемирный банк, Министерство финансов РФ (Минфин России), Визы
В Минфине рассказали о получении виз делегацией России на встречи МВФ
Чебесков: проблем с получением виз для участия в встречах МВФ и ВБ не было
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Проблем с получением американских виз для участия в ежегодных встречах руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне у российской делегации в этот раз не было, но США сначала выдали визы для посещения Нью-Йорка, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"С точки зрения получения виз в этот раз у нас не было каких-то проблем, но произошел забавный случай: сначала нам выдали визы для посещения Нью-Йорка, но потом заменили, естественно, с ограничением", — сообщил он агентству на полях мероприятия в штаб-квартире МВФ.
Чебесков добавил, что для членов делегации РФ действует ограничение на перемещение до 25 миль (чуть более 40 км) от центра Вашингтона.
"Мы должны находиться так же, как, собственно, работники нашего посольства - в пределах 25 миль вокруг центра Вашингтона. По сути, заперты в этом 25-мильном радиусе, но в целом каких-то проблем не было. Обсуждения по повестке визита проходит в довольно конструктивном ключе", — отметил замминистра финансов.