https://ria.ru/20241026/ssha-1980207139.html

В Минфине рассказали о получении виз делегацией России на встречи МВФ

В Минфине рассказали о получении виз делегацией России на встречи МВФ - РИА Новости, 26.10.2024

В Минфине рассказали о получении виз делегацией России на встречи МВФ

Проблем с получением американских виз для участия в ежегодных встречах руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T05:08

2024-10-26T05:08

2024-10-26T05:28

в мире

вашингтон (штат)

нью-йорк (город)

мвф

всемирный банк

министерство финансов рф (минфин россии)

визы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Проблем с получением американских виз для участия в ежегодных встречах руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне у российской делегации в этот раз не было, но США сначала выдали визы для посещения Нью-Йорка, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "С точки зрения получения виз в этот раз у нас не было каких-то проблем, но произошел забавный случай: сначала нам выдали визы для посещения Нью-Йорка, но потом заменили, естественно, с ограничением", — сообщил он агентству на полях мероприятия в штаб-квартире МВФ. Чебесков добавил, что для членов делегации РФ действует ограничение на перемещение до 25 миль (чуть более 40 км) от центра Вашингтона. "Мы должны находиться так же, как, собственно, работники нашего посольства - в пределах 25 миль вокруг центра Вашингтона. По сути, заперты в этом 25-мильном радиусе, но в целом каких-то проблем не было. Обсуждения по повестке визита проходит в довольно конструктивном ключе", — отметил замминистра финансов.

https://ria.ru/20241025/minfin-1980142508.html

https://ria.ru/20241024/briks-1979706689.html

вашингтон (штат)

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), нью-йорк (город), мвф, всемирный банк, министерство финансов рф (минфин россии), визы