https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980267320.html

Лукашенко рассказал о проблемах БРИКС

Лукашенко рассказал о проблемах БРИКС - РИА Новости, 26.10.2024

Лукашенко рассказал о проблемах БРИКС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что БРИКС будет решать общие проблемы для всех государств, а не частные. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T16:28

2024-10-26T16:28

2024-10-26T16:28

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саммит брикс в казани в 2024 году

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что БРИКС будет решать общие проблемы для всех государств, а не частные. Ранее Лукашенко заявил, что республика стала государством-партнером в объединении. По его словам, Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в БРИКС. "Мы ждем решения в БРИКС общих проблем, которые будут волновать все государства, а не только отдельные", - сказал белорусский лидер в интервью НТВ, которое дал на полях саммита БРИКС в Казани. Слова президента приводит агентство Белта. Он отметил, что, если быть откровенным, то "в самой организации есть проблемы". "Много, мало - вопрос вкуса, но проблемы есть. Даже между ведущими государствами - основателями этой организации. Может быть, БРИКС и поможет преодолеть все эти проблемы", - сказал Лукашенко. Глава государства, в частности, обратил внимание, что во время саммита БРИКС в Казани многие страны больше высказывались о своих проблемах, нежели о каких-то глобальных инициативах. Россия же, наоборот, внесла очень серьезные предложения, заметил Лукашенко. "Не просто то, что касается только России, но касается всех сегодня или коснется завтра", - отметил он. Как пояснил Лукашенко, речь, например, об инициативе разработать новую межбанковскую систему, которая могла бы заменить SWIFT или работать параллельно с ней. "Пока я еще не могу сказать, что это разумное предложение России поддержано. Как и другие. О чем это говорит? Что даже основатели, пять стран, и те, которые стали постоянными членами БРИКС, сегодня исходят из того, "насколько это меня будет касаться". Каждый видит там себя, а организация для того, чтобы видеть общие проблемы. Вот чего пока не хватает БРИКС", - подчеркнул белорусский президент. Лукашенко признался, что настороженно воспринимает и бюрократическую сторону вопроса - процесс приема в члены организации. "С подачи каких-то, может быть, бюрократов начали вырабатывать какие-то критерии приема: если ты соответствуешь этим критериям, мы тебе даем партнера, а потом уже будем думать, принимать тебя или не принимать, скорее всего, примем. Я боюсь, что этот бюрократизм может утопить, как и многие другие организации, и БРИКС", - признался белорусский президент. Глава государства напомнил, что у появления БРИКС были как субъективные причины - желание стран работать вместе, так и объективные - стремление к многополярному миру. "Это объективный фактор, его сегодня притушить, придавить невозможно. И сегодня, когда мир бешено меняется, очень быстро время меняется, надо успевать за этим временем. Если мы не способны успевать, то эта организация может стать со временем, притом в ближайшем будущем, организацией маргинальной", - считает Лукашенко. Более того, он обратил внимание, что коллективный Запад, прежде всего США, сегодня развернул бешеную борьбу против БРИКС для того, чтобы не допустить этот многополярный мир, за который пытается выступать БРИКС. "Поэтому очень много еще проблем", - констатировал Лукашенко. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, казань, белоруссия, александр лукашенко, брикс, нтв (телеканал), саммит брикс в казани в 2024 году