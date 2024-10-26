https://ria.ru/20241026/kredit-1980237709.html

Украине дадут кредит, чтобы Зеленский "не вякал" про ЯО, заявила Захарова

Украине дадут кредит, чтобы Зеленский "не вякал" про ЯО, заявила Захарова - РИА Новости, 26.10.2024

Украине дадут кредит, чтобы Зеленский "не вякал" про ЯО, заявила Захарова

Украине предоставят кредит на сумму около 50 миллиардов долларов, чтобы Владимир Зеленский "не вякал" про ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T11:56

2024-10-26T11:56

2024-10-26T20:00

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украине предоставят кредит на сумму около 50 миллиардов долларов, чтобы Владимир Зеленский "не вякал" про ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее лидеры стран G7 достигли соглашения по вопросу предоставления Киеву кредитов на сумму около 50 миллиардов долларов. В совместном заявлении глав минфинов G7 сообщается, что кредиты будут полностью выплачены с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. "На прошлой неделе в Брюсселе Зеленский вновь выдвинул всему миру ультиматум: "Либо у Украины будет членство в НАТО, либо ядерное оружие". Постоянно загашенного Зеленского кураторы осадили. И уже через неделю в Киеве дали заднюю. Теперь официальная на сегодня формула Зеленского звучит так: "Украина выбирает НАТО". Чтобы не вякал про ядерное оружие, дали 50 миллиардов", — написала Захарова. По ее мнению, Зеленский решил обогатить мировую историографию поразительной в своей абсурдности политикой. "Раз за разом вот уже несколько лет подряд этот кровавый шоумен, взявший в заложники поверивший ему народ, всегда выбирает и позор, и войну одновременно", — заключила Захарова.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных российских активов. Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС, его в данный момент блокирует Венгрия. Постоянные представители стран Евросоюза 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву. При этом западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку российских активов бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, нет единого мнения по этому вопросу. В июле 2024 года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что ЕК в срочном порядке готовит предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года.

https://ria.ru/20241026/ukraina-1980228351.html

https://ria.ru/20241026/zelenskiy-1980103885.html

https://ria.ru/20241025/putin-1980182939.html

https://ria.ru/20241016/zakharova--1978414588.html

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Варвара Скокшина

россия, киев, украина, владимир зеленский, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, в мире