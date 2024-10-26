https://ria.ru/20241026/kndr-1980194480.html

Миссия КНДР в ООН опровергла слухи об отправке корейских военных в Россию

Миссия КНДР в ООН опровергла слухи об отправке корейских военных в Россию - РИА Новости, 26.10.2024

Миссия КНДР в ООН опровергла слухи об отправке корейских военных в Россию

Обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязные маневры" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T00:19

2024-10-26T00:19

2024-10-26T00:36

в мире

россия

оон

сша

украина

кндр (северная корея)

пхеньян

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_322:178:2864:1608_1920x0_80_0_0_9882d677e7cc5a0f488cafc837820b58.jpg

ООН, 26 окт – РИА Новости. Обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязные маневры" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине, заявил первый секретарь миссии страны при ООН Ил Ха Ким."Что касается обвинений в адрес КНДР, то они являются ничем иным, как грязными маневрами США и их последователей с целью замаскировать свои преступления, спровоцировать затягивание украинского кризиса путем поставок Украине всех видов летального оружия, запрещенного международным правом, включая кассетные бомбы", – сказал дипломат КНДР на неформальной встрече Совбеза ООН.Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.Как пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР не направлен против интересов других стран, так как носит неконфронтационный, оборонительный характер.Ранее Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости".Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из Северной Кореи в РФ "вбросами и шумихой".

https://ria.ru/20241025/kndr-1980005708.html

https://ria.ru/20241024/koreja-1979714604.html

россия

сша

украина

кндр (северная корея)

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, оон, сша, украина, кндр (северная корея), пхеньян, владимир путин, мария захарова