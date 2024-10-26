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Миссия КНДР в ООН опровергла слухи об отправке корейских военных в Россию - РИА Новости, 26.10.2024
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00:19 26.10.2024 (обновлено: 00:36 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/kndr-1980194480.html
Миссия КНДР в ООН опровергла слухи об отправке корейских военных в Россию
Миссия КНДР в ООН опровергла слухи об отправке корейских военных в Россию - РИА Новости, 26.10.2024
Миссия КНДР в ООН опровергла слухи об отправке корейских военных в Россию
Обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязные маневры" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T00:19
2024-10-26T00:36
в мире
россия
оон
сша
украина
кндр (северная корея)
пхеньян
владимир путин
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ООН, 26 окт – РИА Новости. Обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязные маневры" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине, заявил первый секретарь миссии страны при ООН Ил Ха Ким."Что касается обвинений в адрес КНДР, то они являются ничем иным, как грязными маневрами США и их последователей с целью замаскировать свои преступления, спровоцировать затягивание украинского кризиса путем поставок Украине всех видов летального оружия, запрещенного международным правом, включая кассетные бомбы", – сказал дипломат КНДР на неформальной встрече Совбеза ООН.Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.Как пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР не направлен против интересов других стран, так как носит неконфронтационный, оборонительный характер.Ранее Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости".Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из Северной Кореи в РФ "вбросами и шумихой".
https://ria.ru/20241025/kndr-1980005708.html
https://ria.ru/20241024/koreja-1979714604.html
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в мире, россия, оон, сша, украина, кндр (северная корея), пхеньян, владимир путин, мария захарова
В мире, Россия, ООН, США, Украина, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Владимир Путин, Мария Захарова
Миссия КНДР в ООН опровергла слухи об отправке корейских военных в Россию

Миссия КНДР в ООН назвала слухи об отправке военных в Россию маневрами США

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 26 окт – РИА Новости. Обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязные маневры" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине, заявил первый секретарь миссии страны при ООН Ил Ха Ким.
"Что касается обвинений в адрес КНДР, то они являются ничем иным, как грязными маневрами США и их последователей с целью замаскировать свои преступления, спровоцировать затягивание украинского кризиса путем поставок Украине всех видов летального оружия, запрещенного международным правом, включая кассетные бомбы", – сказал дипломат КНДР на неформальной встрече Совбеза ООН.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Путин высказался о взаимной военной помощи России и КНДР
Вчера, 11:48
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Как пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР не направлен против интересов других стран, так как носит неконфронтационный, оборонительный характер.
Ранее Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из Северной Кореи в РФ "вбросами и шумихой".
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Киев с помощью истерии про войска КНДР давит на Запад, заявил посол в Сеуле
24 октября, 06:54
 
В миреРоссияООНСШАУкраинаКНДР (Северная Корея)ПхеньянВладимир ПутинМария Захарова
 
 
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