https://ria.ru/20241025/zakharova-1980162850.html
Захарова рассказала подробности договора о партнерстве между Россией и КНДР
Захарова рассказала подробности договора о партнерстве между Россией и КНДР - РИА Новости, 25.10.2024
Захарова рассказала подробности договора о партнерстве между Россией и КНДР
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР не направлен против интересов других стран, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:13
2024-10-25T19:13
2024-10-25T22:46
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР не направлен против интересов других стран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Данный документ носит неконфронтационный, оборонительный характер и не направлен против интересов третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии", — сказала она.Как отметила дипломат, в договор заложены основные принципы развития российско-корейских связей для углубления партнерства и стратегической координации на приоритетных для двух стран направлениях. Подписание этого документа стало закономерным следствием развития отношений братской дружбы и всестороннего сотрудничества и их выход на беспрецедентно высокий уровень, указала Захарова.По ее словам, он также отражает происходящие геополитические сдвиги, которые создают необходимость обновить правовые основы для обоюдовыгодного взаимодействия России и КНДР.Представитель МИД уточнила, что теперь после одобрения Госдумой проект федерального закона о ратификации договора направят в Совет Федерации."В случае отсутствия у сенаторов возражений его утверждение состоится в первой половине ноября, после чего он будет направлен на подписание президенту Владимиру Путину. <...> Завершающим этапом станет обмен с корейской стороной ратификационными грамотами, с этого момента договор получит юридическую силу", — заявила она, добавив, что документ носит бессрочный характер. Лидеры России и КНДР подписали документ 19 июня — во время визита Путина в Пхеньян. Он должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000 года.Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательствами России и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241025/mid-1980118219.html
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россия, пхеньян, мария захарова, оон, политика, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин
Россия, Пхеньян, Мария Захарова, ООН, Политика, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Владимир Путин
Захарова рассказала подробности договора о партнерстве между Россией и КНДР
Захарова: договор России и КНДР не направлен против интересов третьих стран
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР не направлен против интересов других стран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Данный документ носит неконфронтационный, оборонительный характер и не направлен против интересов третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии", — сказала она.
Как отметила дипломат, в договор заложены основные принципы развития российско-корейских связей для углубления партнерства и стратегической координации на приоритетных для двух стран направлениях.
Подписание этого документа стало закономерным следствием развития отношений братской дружбы и всестороннего сотрудничества и их выход на беспрецедентно высокий уровень, указала Захарова.
По ее словам, он также отражает происходящие геополитические сдвиги, которые создают необходимость обновить правовые основы для обоюдовыгодного взаимодействия России и КНДР.
Представитель МИД уточнила, что теперь после одобрения Госдумой
проект федерального закона о ратификации договора направят в Совет Федерации.
"В случае отсутствия у сенаторов возражений его утверждение состоится в первой половине ноября, после чего он будет направлен на подписание президенту Владимиру Путину
. <...> Завершающим этапом станет обмен с корейской стороной ратификационными грамотами, с этого момента договор получит юридическую силу", — заявила она, добавив, что документ носит бессрочный характер.
Лидеры России и КНДР подписали документ 19 июня — во время визита Путина в Пхеньян. Он должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000 года.
Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН
и законодательствами России и КНДР.
Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.