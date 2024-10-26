https://ria.ru/20241026/igristoe-1980213448.html
В Роскачестве предостерегли от сочетания игристого с шоколадом и соленьями
В Роскачестве предостерегли от сочетания игристого с шоколадом и соленьями - РИА Новости, 26.10.2024
В Роскачестве предостерегли от сочетания игристого с шоколадом и соленьями
Игристые вина не стоит сочетать с шоколадом, соленьями и азиатской кухней, чтобы не перебить аромат и не испортить вкус напитка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T07:07
2024-10-26T07:07
2024-10-26T07:07
роскачество
вино
шоколад
общество
десерт
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Игристые вина не стоит сочетать с шоколадом, соленьями и азиатской кухней, чтобы не перебить аромат и не испортить вкус напитка, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Плохо сочетается с игристыми винами (особенно сухими) шоколад, который часто используют в паре. Шоколад обладает собственным интенсивным вкусом и ароматом, поэтому может перебить тонкую ароматику и вкус шампанского. Вино потеряется на его фоне, а сухие версии игристого в сочетании с шоколадом будут казаться более кислыми. То же касается и десертов, восточных сладостей, отличающихся насыщенным сладким, граничащим с приторностью, вкусом. Также эксперты не рекомендуют употреблять игристые с домашними соленьями, луком и чесноком, очень пряными и острыми азиатскими блюдами", — рассказали в организации. В Роскачестве пояснили, что при подборе блюда к напитку стоит обратить внимание на сортовой состав, выдержку и дозаж, определяющий сладость игристых вин. Так, например, блан-де-бланы - вино из 100% шардоне - будут прекрасно сочетаться с блюдами из морепродуктов, курицы и рыбы, а блан-де-нуары (белое шампанское, выполненное из красных сортов винограда, преимущественно из пино нуара) – отлично сопроводят мясные закуски и паштеты, говорится в сообщении. Касательно выдержки в организации дополнили, что чем больше времени шампанское провело на осадке, тем лучше оно сопроводит плотную серьезную еду. Сухие образцы хорошо сочетаются с сырами, морепродуктами, а более сладкие варианты рекомендуется пить с десертами, ягодными тартами и муссами, добавили эксперты.Ранее статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме (МФФ) заявил, что защитные меры для внутреннего алкогольного рынка работают. В частности, повышение импортных пошлин на вино и акцизов: потребление импортной винодельческой продукции в РФ сокращается, а отечественной — растет.
https://ria.ru/20240908/vino-1971347258.html
https://ria.ru/20240813/zapret-1965828407.html
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роскачество, вино, шоколад, общество, десерт
Роскачество, Вино, шоколад, Общество, десерт
В Роскачестве предостерегли от сочетания игристого с шоколадом и соленьями
Роскачество: шоколад плохо сочетается с игристыми винами, особенно сухими
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Игристые вина не стоит сочетать с шоколадом, соленьями и азиатской кухней, чтобы не перебить аромат и не испортить вкус напитка, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Плохо сочетается с игристыми винами (особенно сухими) шоколад, который часто используют в паре. Шоколад обладает собственным интенсивным вкусом и ароматом, поэтому может перебить тонкую ароматику и вкус шампанского. Вино потеряется на его фоне, а сухие версии игристого в сочетании с шоколадом будут казаться более кислыми. То же касается и десертов, восточных сладостей, отличающихся насыщенным сладким, граничащим с приторностью, вкусом. Также эксперты не рекомендуют употреблять игристые с домашними соленьями, луком и чесноком, очень пряными и острыми азиатскими блюдами", — рассказали в организации.
В Роскачестве
пояснили, что при подборе блюда к напитку стоит обратить внимание на сортовой состав, выдержку и дозаж, определяющий сладость игристых вин. Так, например, блан-де-бланы - вино из 100% шардоне - будут прекрасно сочетаться с блюдами из морепродуктов, курицы и рыбы, а блан-де-нуары (белое шампанское, выполненное из красных сортов винограда, преимущественно из пино нуара) – отлично сопроводят мясные закуски и паштеты, говорится в сообщении.
Касательно выдержки в организации дополнили, что чем больше времени шампанское провело на осадке, тем лучше оно сопроводит плотную серьезную еду. Сухие образцы хорошо сочетаются с сырами, морепродуктами, а более сладкие варианты рекомендуется пить с десертами, ягодными тартами и муссами, добавили эксперты.
Ранее статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме (МФФ) заявил, что защитные меры для внутреннего алкогольного рынка работают
. В частности, повышение импортных пошлин на вино и акцизов: потребление импортной винодельческой продукции в РФ сокращается, а отечественной — растет.