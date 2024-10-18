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В России сократилось потребление импортного вина - РИА Новости, 18.10.2024
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13:45 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/minfin-1978723231.html
В России сократилось потребление импортного вина
В России сократилось потребление импортного вина - РИА Новости, 18.10.2024
В России сократилось потребление импортного вина
Защитные меры для внутреннего алкогольного рынка работают, в частности, повышение импортных пошлин на вино и акцизов: потребление импортной винодельческой... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:45
2024-10-18T13:45
экономика
россия
алексей сазанов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Защитные меры для внутреннего алкогольного рынка работают, в частности, повышение импортных пошлин на вино и акцизов: потребление импортной винодельческой продукции в РФ сокращается, а отечественной - растет, заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме (МФФ). "Если даже сравнивать последние три года, то в этом году мы ожидаем максимального потребления (отечественного вина - ред.), порядка 84 миллиона дал. Поэтому это говорит о том, что импорт потребления импортной продукции сокращается. При этом на смену приходит потребление отечественной, российской продукции", - отметил он. "Напомню, у нас было три волны, когда мы вводили определенные меры защиты внутреннего рынка. Первый раз мы это сделали в августе прошлого года, соответственно, когда мы повысили импортные пошлины на винодельческую продукцию с 12,5% до 20%. И, если сравнивать, например, четвёртый квартал 2023 года и четвёртый квартал 2022 года, мы сразу увидели снижение практически на 30% в импорте винодельческих продукций", - также сказал Сазанов. Как отметил замминистра, было еще две "волны защиты внутреннего рынка". "Мы с 1 мая повысили акцизы практически в три раза. Потом еще раз в августе этого года мы еще раз повысили импортные пошлины на винодельческую продукцию уже до 25%. Здесь уже четко прослеживается тренд на снижение импорта. Если сравнивать третий квартал 2024 года ко второму кварталу, то мы видим падение импорта винодельческой продукции на 40%", - рассказал Сазанов. Ранее на форуме руководитель Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин заявил, что алкогольный рынок России развивается и растет стабильно на протяжение последних пяти лет. А по данным ведомства, по итогам первых трёх кварталов года продажи игристых вин и шампанского в России выросли на 11,1% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее, ликерных вин - на 10,6%, виноградных вин - на 0,9%.
https://ria.ru/20241018/minfin-1978703971.html
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экономика, россия, алексей сазанов
Экономика, Россия, Алексей Сазанов
В России сократилось потребление импортного вина

Минфин заявил о сокращении потребления импортного вина в России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Продажа вина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Защитные меры для внутреннего алкогольного рынка работают, в частности, повышение импортных пошлин на вино и акцизов: потребление импортной винодельческой продукции в РФ сокращается, а отечественной - растет, заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме (МФФ).
"Если даже сравнивать последние три года, то в этом году мы ожидаем максимального потребления (отечественного вина - ред.), порядка 84 миллиона дал. Поэтому это говорит о том, что импорт потребления импортной продукции сокращается. При этом на смену приходит потребление отечественной, российской продукции", - отметил он.
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"Напомню, у нас было три волны, когда мы вводили определенные меры защиты внутреннего рынка. Первый раз мы это сделали в августе прошлого года, соответственно, когда мы повысили импортные пошлины на винодельческую продукцию с 12,5% до 20%. И, если сравнивать, например, четвёртый квартал 2023 года и четвёртый квартал 2022 года, мы сразу увидели снижение практически на 30% в импорте винодельческих продукций", - также сказал Сазанов.
Как отметил замминистра, было еще две "волны защиты внутреннего рынка". "Мы с 1 мая повысили акцизы практически в три раза. Потом еще раз в августе этого года мы еще раз повысили импортные пошлины на винодельческую продукцию уже до 25%. Здесь уже четко прослеживается тренд на снижение импорта. Если сравнивать третий квартал 2024 года ко второму кварталу, то мы видим падение импорта винодельческой продукции на 40%", - рассказал Сазанов.
Ранее на форуме руководитель Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин заявил, что алкогольный рынок России развивается и растет стабильно на протяжение последних пяти лет. А по данным ведомства, по итогам первых трёх кварталов года продажи игристых вин и шампанского в России выросли на 11,1% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее, ликерных вин - на 10,6%, виноградных вин - на 0,9%.
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ЭкономикаРоссияАлексей Сазанов
 
 
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