https://ria.ru/20241026/flightradar-1980203257.html

В воздушном пространстве Ирана находятся пять российских самолетов

В воздушном пространстве Ирана находятся пять российских самолетов - РИА Новости, 26.10.2024

В воздушном пространстве Ирана находятся пять российских самолетов

Гражданские авиарейсы над Ираном продолжаются, несмотря на удары Израиля по республике, среди них пять рейсов из России, которые сейчас пролетают воздушное... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T03:50

2024-10-26T03:50

2024-10-26T04:03

иран

россия

израиль

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

шарджа (эмират)

москва

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Гражданские авиарейсы над Ираном продолжаются, несмотря на удары Израиля по республике, среди них пять рейсов из России, которые сейчас пролетают воздушное пространство Ирана, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.По данным сервиса, на данный момент в небе над Ираном находятся более десяти гражданских бортов. В частности рейс Екатеринбург - Шарджа (ОАЭ), Казань - Шарджа, Москва - Абу-Даби, Москва - Дубаи и Санкт-Петербург - Дубаи.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Ряд СМИ, включая 12-й канала израильского телевидения, сообщают о второй волне ударов по территории Ирана - на этот раз по Ширазу и окрестностям.

https://ria.ru/20241026/iran-1980202351.html

https://ria.ru/20241026/izrail-1980200407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, россия, израиль, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, шарджа (эмират), москва