https://ria.ru/20241026/erdogan-1980279988.html

Эрдоган призвал Ближний Восток не вовлекаться "в игру Израиля"

Эрдоган призвал Ближний Восток не вовлекаться "в игру Израиля" - РИА Новости, 26.10.2024

Эрдоган призвал Ближний Восток не вовлекаться "в игру Израиля"

Израиль при поддержке Запада пытается разжечь региональную войну, необходимо, чтобы страны Ближнего Востока не оказались вовлеченными в эту "игру", заявил... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T18:30

2024-10-26T18:30

2024-10-26T18:30

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АНКАРА, 26 окт - РИА Новости. Израиль при поддержке Запада пытается разжечь региональную войну, необходимо, чтобы страны Ближнего Востока не оказались вовлеченными в эту "игру", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Я выражаю соболезнования нашему соседу Ирану и иранскому правительству, которое стало объектом израильской агрессии прошлой ночью", - заявил турецкий лидер, выступая в субботу в Хатае, на юге страны. По его словам, "сионистское правительство Израиля, поддерживаемое западными державами, пытается разжечь фитиль регионального конфликта". "С таким пониманием у Израиля ничего не получится. Их ждет Божье проклятие. Страны региона не должны попадать в игру Израиля. Сионистское правительство желает регионального конфликта", - отметил турецкий лидер. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.

https://ria.ru/20241016/tramp-1978211085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, тегеран (город), реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024