https://ria.ru/20241026/briks-1980200688.html

"Нам не нравится". На западе обратились к США после саммита БРИКС

"Нам не нравится". На западе обратились к США после саммита БРИКС - РИА Новости, 26.10.2024

"Нам не нравится". На западе обратились к США после саммита БРИКС

Объединение БРИКС было создано по причине грубых нарушений норм международного права со стороны США, напомнил американский экономист и профессор Колумбийского... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T03:05

2024-10-26T03:05

2024-10-26T03:48

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саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Объединение БРИКС было создано по причине грубых нарушений норм международного права со стороны США, напомнил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Речь идет о функционировании системы ООН. Эти страны (объединения БРИКС — Прим. ред.) хотели сказать, что им не нравится, когда США и их сателлиты действуют вне рамок системы ООН", — выразил мнение эксперт.Сакс уточнил, что западные страны во главе с США, злоупотребляя своим положением на международной арене, неоднократно свергали правительства других стран, вводили односторонние санкции и использовали другие незаконные средства принуждения.По его словам, создание формата БРИКС не подразумевало отмены сложившейся системы ООН, а наоборот, стало определенным символом защиты норм международного права."Это (создание БРИКС — Прим. ред.) стало негласным ультиматумом США и другим о том, что они не смогут просто так отстраниться, выдумывая свои правила", — добавил профессор.Ведущие мировые СМИ уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани. Так, они увидели в проходящей встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС процветающим объединением, продвигающим новую энергию и перспективы.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241025/putin-1980115596.html

https://ria.ru/20241025/briks-1980171969.html

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