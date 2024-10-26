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"Нам не нравится". На западе обратились к США после саммита БРИКС - РИА Новости, 26.10.2024
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03:05 26.10.2024 (обновлено: 03:48 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/briks-1980200688.html
"Нам не нравится". На западе обратились к США после саммита БРИКС
"Нам не нравится". На западе обратились к США после саммита БРИКС - РИА Новости, 26.10.2024
"Нам не нравится". На западе обратились к США после саммита БРИКС
Объединение БРИКС было создано по причине грубых нарушений норм международного права со стороны США, напомнил американский экономист и профессор Колумбийского... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T03:05
2024-10-26T03:48
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Объединение БРИКС было создано по причине грубых нарушений норм международного права со стороны США, напомнил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Речь идет о функционировании системы ООН. Эти страны (объединения БРИКС — Прим. ред.) хотели сказать, что им не нравится, когда США и их сателлиты действуют вне рамок системы ООН", — выразил мнение эксперт.Сакс уточнил, что западные страны во главе с США, злоупотребляя своим положением на международной арене, неоднократно свергали правительства других стран, вводили односторонние санкции и использовали другие незаконные средства принуждения.По его словам, создание формата БРИКС не подразумевало отмены сложившейся системы ООН, а наоборот, стало определенным символом защиты норм международного права."Это (создание БРИКС — Прим. ред.) стало негласным ультиматумом США и другим о том, что они не смогут просто так отстраниться, выдумывая свои правила", — добавил профессор.Ведущие мировые СМИ уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани. Так, они увидели в проходящей встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС процветающим объединением, продвигающим новую энергию и перспективы.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241025/putin-1980115596.html
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в мире, россия, сша, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, США, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
"Нам не нравится". На западе обратились к США после саммита БРИКС

Сакс: БРИКС был создан из-за грубых нарушений США норм международного права

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Объединение БРИКС было создано по причине грубых нарушений норм международного права со стороны США, напомнил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Речь идет о функционировании системы ООН. Эти страны (объединения БРИКС — Прим. ред.) хотели сказать, что им не нравится, когда США и их сателлиты действуют вне рамок системы ООН", — выразил мнение эксперт.
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Сакс уточнил, что западные страны во главе с США, злоупотребляя своим положением на международной арене, неоднократно свергали правительства других стран, вводили односторонние санкции и использовали другие незаконные средства принуждения.
По его словам, создание формата БРИКС не подразумевало отмены сложившейся системы ООН, а наоборот, стало определенным символом защиты норм международного права.
"Это (создание БРИКС — Прим. ред.) стало негласным ультиматумом США и другим о том, что они не смогут просто так отстраниться, выдумывая свои правила", — добавил профессор.
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Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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