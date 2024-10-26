"Нам не нравится". На западе обратились к США после саммита БРИКС
Сакс: БРИКС был создан из-за грубых нарушений США норм международного права
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Объединение БРИКС было создано по причине грубых нарушений норм международного права со стороны США, напомнил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Речь идет о функционировании системы ООН. Эти страны (объединения БРИКС — Прим. ред.) хотели сказать, что им не нравится, когда США и их сателлиты действуют вне рамок системы ООН", — выразил мнение эксперт.
Сакс уточнил, что западные страны во главе с США, злоупотребляя своим положением на международной арене, неоднократно свергали правительства других стран, вводили односторонние санкции и использовали другие незаконные средства принуждения.
По его словам, создание формата БРИКС не подразумевало отмены сложившейся системы ООН, а наоборот, стало определенным символом защиты норм международного права.
"Это (создание БРИКС — Прим. ред.) стало негласным ультиматумом США и другим о том, что они не смогут просто так отстраниться, выдумывая свои правила", — добавил профессор.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.