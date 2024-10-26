https://ria.ru/20241026/briks-1980111506.html

Терапия от Путина. О чем узнал Запад на встрече стран мирового большинства

Терапия от Путина. О чем узнал Запад на встрече стран мирового большинства - РИА Новости, 26.10.2024

Терапия от Путина. О чем узнал Запад на встрече стран мирового большинства

К прошедшему в Казани саммиту БРИКС было приковано внимание всего мира. Зарубежные СМИ с явным беспокойством писали о прорыве российской изоляции. И оказались... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T08:00

2024-10-26T08:00

2024-10-26T08:01

в мире

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сша

нарендра моди

антониу гутерриш

джо байден

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. К прошедшему в Казани саммиту БРИКС было приковано внимание всего мира. Зарубежные СМИ с явным беспокойством писали о прорыве российской изоляции. И оказались правы. Но в то же время ошиблись в куда более важном вопросе.Откуда взялось противопоставлениеНа Западе к объединению относятся двойственно. Чтобы понять это, надо вернуться немного назад.Саму аббревиатуру БРИК ввел в употребление британский экономист Джим О’Нил с одной целью: кратко обозначить активно развивающиеся страны — Бразилию, Россию, Индию и Китай.Лишь после того, как "четверка" получила очертания благодаря встречам на уровнях министров и лидеров, на Западе возникли спекуляции: мол, основные конкуренты США создают альтернативу НАТО. До этого в удобном экономическом сокращении никто угрозы не видел.При этом в БРИК (превратившейся в БРИКС после вступления ЮАР) регулярно заявляли: деятельность объединения не направлена против кого-либо.В организации старательно избегают даже агрессивного термина "блок" и постоянно напоминают о готовности сотрудничать со всеми. Кроме того, нет сформулированных военных задач, общих вооруженных сил или какого-либо соглашения по обороне. Акцент — на экономику и равноправие.Поэтому точка зрения о том, что БРИКС и НАТО могут вступить в конфликт, для Запада оставалась все же маргинальной: даже в публикациях, оценивающих такие "перспективы", указывалось, что они крайне маловероятны. И все же тема, что называется, витает в воздухе.Разная природа объединенийСША, например, вынуждены регулярно объяснять свою позицию. На официальном уровне они заявляют, что не видят опасности в БРИКС, пусть туда и входят их признанные стратегические противники (Россия и Китай).Эксперты тоже указывают на принципиальное различие в природе объединений. "Приравнивать БРИКС к НАТО, как это делают некоторые, — преувеличение", — считает, например, политолог Ральф Шелльхаммер."Сплоченность среди стран проистекает из их коллективной приверженности национальному суверенитету, а не из общей цели. Вместо того чтобы передать власть наднациональному органу, эти страны, скорее всего, укрепят свою автономию. Даже предполагаемая цель создания альтернативной платежной системы для конкуренции с долларом США отражает лишь желание защитить суверенитет от внешнего давления", — подчеркивает он."В то время как Россия и Китай хотят сделать блок передовым фронтом своих антиамериканских усилий, другие члены, вроде Индии и Бразилии, стремятся отрегулировать существующий мировой порядок, чтобы он приносил пользу Глобальному Югу", — отмечает, в свою очередь, издание The Washington Post.По словам профессора Звелету Джолобе из Кейптаунского университета, ЮАР, в частности, рассматривает БРИКС именно как организацию, предлагающую экономические возможности."Политикам здесь не нравится идея военного союза с Россией, — заявил он WP. — ЮАР хочет хороших отношений с Москвой, Вашингтоном и Брюсселем".Другие аналитики также подчеркивают противоречия между разными членами БРИКС. Например, пограничные претензии КНР и Индии, которая, вдобавок, входит в антикитайский блок QUAD, возглавляемый США.В Пекине и Нью-Дели понимают, что, как минимум, пограничную проблему надо решать. Председатель КНР Си Циньпин и премьер Индии Нарендра Моди даже обсудили вопрос урегулирования на полях казанского саммита и анонсировали скорую встречу спецпредставителей."Справимся сами"В таком контексте саммит БРИКС-2024 для Запада может стать поводом успокоиться.Президент Путин повторил тезисы о ненаправленности объединения против кого-либо. Эти же положения закреплены в итоговой Казанской декларации.Отвечая на призыв генсека ООН Антониу Гутерреша "жить семьей", российский лидер отметил — так и происходит. Но, "к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества, дело иногда доходит и до драки".То есть возможных противоречий среди членов БРИКС никто не отрицает.Путин косвенно подтвердил и другие сомнения, высказываемые за рубежом, — например, о создании альтернативы системе SWIFT. В БРИКС над этим не работают, хватает и национальных финансовых механизмов. Да и отказ от доллара, дал понять российский лидер, вовсе не "крестовый поход" против американской валюты, а лишь вынужденная мера.Президент умело обошел вопрос об "опасности" поездки в Бразилию на встречу "Группы двадцати" (G20), который ему задали на встрече с журналистами стран БРИКС. Вместо конфронтационной риторики (а речь шла о перспективе ареста по ордеру МУС), он подчеркнул важную роль "Двадцатки". Россия не хочет мешать работе группы — формат полезен всем. Тезис, кстати, также продублирован в Казанской декларации."Исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы (G20. — Прим. ред.), — отметил российский лидер и на итоговой пресс-конференции. — Со своими проблемами будем справляться и справимся сами".Американский вызовТакая позиция, с одной стороны, может убедить западных политиков и экспертов в их правоте: БРИКС действительно не соперник НАТО.В то же время это делает несостоятельными любые попытки препятствовать членам Североатлантического альянса примкнуть к другой структуре. Пока, впрочем, в НАТО только Турция подала заявку на присоединение к БРИКС. США и ЕС отреагировали сдержанно, во всяком случае, в публичных заявлениях.По мнению Шелльхаммера, настоящий вызов для БРИКС возникнет после американских выборов. Привлекательность организации, считает эксперт, в последние годы основана на слабой внешней политике Джо Байдена. После его ухода ситуация может измениться.С другой стороны, нельзя исключать другой вариант. Если к власти придет Дональд Трамп, требующий от партнеров по НАТО непосильного увеличения военных расходов, еще больше стран выразит заинтересованность в БРИКС. Там, по крайней мере, нет трат на общую оборону, зато есть экономическое равноправие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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