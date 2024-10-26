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Терапия от Путина. О чем узнал Запад на встрече стран мирового большинства - РИА Новости, 26.10.2024
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08:00 26.10.2024 (обновлено: 08:01 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/briks-1980111506.html
Терапия от Путина. О чем узнал Запад на встрече стран мирового большинства
Терапия от Путина. О чем узнал Запад на встрече стран мирового большинства - РИА Новости, 26.10.2024
Терапия от Путина. О чем узнал Запад на встрече стран мирового большинства
К прошедшему в Казани саммиту БРИКС было приковано внимание всего мира. Зарубежные СМИ с явным беспокойством писали о прорыве российской изоляции. И оказались... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T08:00
2024-10-26T08:01
в мире
россия
китай
сша
нарендра моди
антониу гутерриш
джо байден
брикс
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. К прошедшему в Казани саммиту БРИКС было приковано внимание всего мира. Зарубежные СМИ с явным беспокойством писали о прорыве российской изоляции. И оказались правы. Но в то же время ошиблись в куда более важном вопросе.Откуда взялось противопоставлениеНа Западе к объединению относятся двойственно. Чтобы понять это, надо вернуться немного назад.Саму аббревиатуру БРИК ввел в употребление британский экономист Джим О’Нил с одной целью: кратко обозначить активно развивающиеся страны — Бразилию, Россию, Индию и Китай.Лишь после того, как "четверка" получила очертания благодаря встречам на уровнях министров и лидеров, на Западе возникли спекуляции: мол, основные конкуренты США создают альтернативу НАТО. До этого в удобном экономическом сокращении никто угрозы не видел.При этом в БРИК (превратившейся в БРИКС после вступления ЮАР) регулярно заявляли: деятельность объединения не направлена против кого-либо.В организации старательно избегают даже агрессивного термина "блок" и постоянно напоминают о готовности сотрудничать со всеми. Кроме того, нет сформулированных военных задач, общих вооруженных сил или какого-либо соглашения по обороне. Акцент — на экономику и равноправие.Поэтому точка зрения о том, что БРИКС и НАТО могут вступить в конфликт, для Запада оставалась все же маргинальной: даже в публикациях, оценивающих такие "перспективы", указывалось, что они крайне маловероятны. И все же тема, что называется, витает в воздухе.Разная природа объединенийСША, например, вынуждены регулярно объяснять свою позицию. На официальном уровне они заявляют, что не видят опасности в БРИКС, пусть туда и входят их признанные стратегические противники (Россия и Китай).Эксперты тоже указывают на принципиальное различие в природе объединений. "Приравнивать БРИКС к НАТО, как это делают некоторые, — преувеличение", — считает, например, политолог Ральф Шелльхаммер."Сплоченность среди стран проистекает из их коллективной приверженности национальному суверенитету, а не из общей цели. Вместо того чтобы передать власть наднациональному органу, эти страны, скорее всего, укрепят свою автономию. Даже предполагаемая цель создания альтернативной платежной системы для конкуренции с долларом США отражает лишь желание защитить суверенитет от внешнего давления", — подчеркивает он."В то время как Россия и Китай хотят сделать блок передовым фронтом своих антиамериканских усилий, другие члены, вроде Индии и Бразилии, стремятся отрегулировать существующий мировой порядок, чтобы он приносил пользу Глобальному Югу", — отмечает, в свою очередь, издание The Washington Post.По словам профессора Звелету Джолобе из Кейптаунского университета, ЮАР, в частности, рассматривает БРИКС именно как организацию, предлагающую экономические возможности."Политикам здесь не нравится идея военного союза с Россией, — заявил он WP. — ЮАР хочет хороших отношений с Москвой, Вашингтоном и Брюсселем".Другие аналитики также подчеркивают противоречия между разными членами БРИКС. Например, пограничные претензии КНР и Индии, которая, вдобавок, входит в антикитайский блок QUAD, возглавляемый США.В Пекине и Нью-Дели понимают, что, как минимум, пограничную проблему надо решать. Председатель КНР Си Циньпин и премьер Индии Нарендра Моди даже обсудили вопрос урегулирования на полях казанского саммита и анонсировали скорую встречу спецпредставителей."Справимся сами"В таком контексте саммит БРИКС-2024 для Запада может стать поводом успокоиться.Президент Путин повторил тезисы о ненаправленности объединения против кого-либо. Эти же положения закреплены в итоговой Казанской декларации.Отвечая на призыв генсека ООН Антониу Гутерреша "жить семьей", российский лидер отметил — так и происходит. Но, "к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества, дело иногда доходит и до драки".То есть возможных противоречий среди членов БРИКС никто не отрицает.Путин косвенно подтвердил и другие сомнения, высказываемые за рубежом, — например, о создании альтернативы системе SWIFT. В БРИКС над этим не работают, хватает и национальных финансовых механизмов. Да и отказ от доллара, дал понять российский лидер, вовсе не "крестовый поход" против американской валюты, а лишь вынужденная мера.Президент умело обошел вопрос об "опасности" поездки в Бразилию на встречу "Группы двадцати" (G20), который ему задали на встрече с журналистами стран БРИКС. Вместо конфронтационной риторики (а речь шла о перспективе ареста по ордеру МУС), он подчеркнул важную роль "Двадцатки". Россия не хочет мешать работе группы — формат полезен всем. Тезис, кстати, также продублирован в Казанской декларации."Исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы (G20. — Прим. ред.), — отметил российский лидер и на итоговой пресс-конференции. — Со своими проблемами будем справляться и справимся сами".Американский вызовТакая позиция, с одной стороны, может убедить западных политиков и экспертов в их правоте: БРИКС действительно не соперник НАТО.В то же время это делает несостоятельными любые попытки препятствовать членам Североатлантического альянса примкнуть к другой структуре. Пока, впрочем, в НАТО только Турция подала заявку на присоединение к БРИКС. США и ЕС отреагировали сдержанно, во всяком случае, в публичных заявлениях.По мнению Шелльхаммера, настоящий вызов для БРИКС возникнет после американских выборов. Привлекательность организации, считает эксперт, в последние годы основана на слабой внешней политике Джо Байдена. После его ухода ситуация может измениться.С другой стороны, нельзя исключать другой вариант. Если к власти придет Дональд Трамп, требующий от партнеров по НАТО непосильного увеличения военных расходов, еще больше стран выразит заинтересованность в БРИКС. Там, по крайней мере, нет трат на общую оборону, зато есть экономическое равноправие.
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в мире, россия, китай, сша, нарендра моди, антониу гутерриш, джо байден, брикс, нато, саммит брикс в казани в 2024 году, большая двадцатка
В мире, Россия, Китай, США, Нарендра Моди, Антониу Гутерриш, Джо Байден, БРИКС, НАТО, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Большая двадцатка
Терапия от Путина. О чем узнал Запад на встрече стран мирового большинства

Западные СМИ: сравнивать БРИКС с НАТО некорректно

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. К прошедшему в Казани саммиту БРИКС было приковано внимание всего мира. Зарубежные СМИ с явным беспокойством писали о прорыве российской изоляции. И оказались правы. Но в то же время ошиблись в куда более важном вопросе.

Откуда взялось противопоставление

На Западе к объединению относятся двойственно. Чтобы понять это, надо вернуться немного назад.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС в Йоханнесбурге
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип БРИКС в Йоханнесбурге
Саму аббревиатуру БРИК ввел в употребление британский экономист Джим О’Нил с одной целью: кратко обозначить активно развивающиеся страны — Бразилию, Россию, Индию и Китай.
Лишь после того, как "четверка" получила очертания благодаря встречам на уровнях министров и лидеров, на Западе возникли спекуляции: мол, основные конкуренты США создают альтернативу НАТО. До этого в удобном экономическом сокращении никто угрозы не видел.
При этом в БРИК (превратившейся в БРИКС после вступления ЮАР) регулярно заявляли: деятельность объединения не направлена против кого-либо.
В организации старательно избегают даже агрессивного термина "блок" и постоянно напоминают о готовности сотрудничать со всеми. Кроме того, нет сформулированных военных задач, общих вооруженных сил или какого-либо соглашения по обороне. Акцент — на экономику и равноправие.
Поэтому точка зрения о том, что БРИКС и НАТО могут вступить в конфликт, для Запада оставалась все же маргинальной: даже в публикациях, оценивающих такие "перспективы", указывалось, что они крайне маловероятны. И все же тема, что называется, витает в воздухе.

Разная природа объединений

США, например, вынуждены регулярно объяснять свою позицию. На официальном уровне они заявляют, что не видят опасности в БРИКС, пусть туда и входят их признанные стратегические противники (Россия и Китай).
Эксперты тоже указывают на принципиальное различие в природе объединений. "Приравнивать БРИКС к НАТО, как это делают некоторые, — преувеличение", — считает, например, политолог Ральф Шелльхаммер.
© AP Photo / Alik KepliczФлаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
"Сплоченность среди стран проистекает из их коллективной приверженности национальному суверенитету, а не из общей цели. Вместо того чтобы передать власть наднациональному органу, эти страны, скорее всего, укрепят свою автономию. Даже предполагаемая цель создания альтернативной платежной системы для конкуренции с долларом США отражает лишь желание защитить суверенитет от внешнего давления", — подчеркивает он.
"В то время как Россия и Китай хотят сделать блок передовым фронтом своих антиамериканских усилий, другие члены, вроде Индии и Бразилии, стремятся отрегулировать существующий мировой порядок, чтобы он приносил пользу Глобальному Югу", — отмечает, в свою очередь, издание The Washington Post.
По словам профессора Звелету Джолобе из Кейптаунского университета, ЮАР, в частности, рассматривает БРИКС именно как организацию, предлагающую экономические возможности.
"Политикам здесь не нравится идея военного союза с Россией, — заявил он WP. — ЮАР хочет хороших отношений с Москвой, Вашингтоном и Брюсселем".
Другие аналитики также подчеркивают противоречия между разными членами БРИКС. Например, пограничные претензии КНР и Индии, которая, вдобавок, входит в антикитайский блок QUAD, возглавляемый США.
© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Индии Нарендра Моди и Президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне
В Пекине и Нью-Дели понимают, что, как минимум, пограничную проблему надо решать. Председатель КНР Си Циньпин и премьер Индии Нарендра Моди даже обсудили вопрос урегулирования на полях казанского саммита и анонсировали скорую встречу спецпредставителей.

"Справимся сами"

В таком контексте саммит БРИКС-2024 для Запада может стать поводом успокоиться.
Президент Путин повторил тезисы о ненаправленности объединения против кого-либо. Эти же положения закреплены в итоговой Казанской декларации.
Отвечая на призыв генсека ООН Антониу Гутерреша "жить семьей", российский лидер отметил — так и происходит. Но, "к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества, дело иногда доходит и до драки".
То есть возможных противоречий среди членов БРИКС никто не отрицает.
© POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
XVI саммит БРИКС. Встреча президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© POOL
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XVI саммит БРИКС. Встреча президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
Путин косвенно подтвердил и другие сомнения, высказываемые за рубежом, — например, о создании альтернативы системе SWIFT. В БРИКС над этим не работают, хватает и национальных финансовых механизмов. Да и отказ от доллара, дал понять российский лидер, вовсе не "крестовый поход" против американской валюты, а лишь вынужденная мера.
Президент умело обошел вопрос об "опасности" поездки в Бразилию на встречу "Группы двадцати" (G20), который ему задали на встрече с журналистами стран БРИКС. Вместо конфронтационной риторики (а речь шла о перспективе ареста по ордеру МУС), он подчеркнул важную роль "Двадцатки". Россия не хочет мешать работе группы — формат полезен всем. Тезис, кстати, также продублирован в Казанской декларации.
"Исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы (G20. — Прим. ред.), — отметил российский лидер и на итоговой пресс-конференции. — Со своими проблемами будем справляться и справимся сами".
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

Американский вызов

Такая позиция, с одной стороны, может убедить западных политиков и экспертов в их правоте: БРИКС действительно не соперник НАТО.
В то же время это делает несостоятельными любые попытки препятствовать членам Североатлантического альянса примкнуть к другой структуре. Пока, впрочем, в НАТО только Турция подала заявку на присоединение к БРИКС. США и ЕС отреагировали сдержанно, во всяком случае, в публичных заявлениях.
По мнению Шелльхаммера, настоящий вызов для БРИКС возникнет после американских выборов. Привлекательность организации, считает эксперт, в последние годы основана на слабой внешней политике Джо Байдена. После его ухода ситуация может измениться.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭкс-президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Архивное фото)
Экс-президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Архивное фото) - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Экс-президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Архивное фото)
С другой стороны, нельзя исключать другой вариант. Если к власти придет Дональд Трамп, требующий от партнеров по НАТО непосильного увеличения военных расходов, еще больше стран выразит заинтересованность в БРИКС. Там, по крайней мере, нет трат на общую оборону, зато есть экономическое равноправие.
 
В миреРоссияКитайСШАНарендра МодиАнтониу ГутерришДжо БайденБРИКСНАТОСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуБольшая двадцатка
 
 
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