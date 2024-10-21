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В США заявили, что не видят угрозы со стороны БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024
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19:36 21.10.2024 (обновлено: 19:54 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/ssha-1979188436.html
В США заявили, что не видят угрозы со стороны БРИКС
В США заявили, что не видят угрозы со стороны БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024
В США заявили, что не видят угрозы со стороны БРИКС
Белый дом не видит угрозы со стороны БРИКС несмотря на то, что все больше стран хотят присоединиться к объединению, заявил в понедельник Координатор Белого дома РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:36
2024-10-21T19:54
сша
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россия
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джон кирби
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Белый дом не видит угрозы со стороны БРИКС несмотря на то, что все больше стран хотят присоединиться к объединению, заявил в понедельник Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Мы не рассматриваем соглашение БРИКС как некую, знаете ли, угрозу. Эти страны могут сами решать, с кем они хотят ассоциироваться", - Кирби заявил журналистам на брифинге.На вопрос журналистки о том, не является ли успех БРИКС провалом политики изоляции России на международной арене, Белый дом ответил отрицательно и заявил, что изоляция Москвы значительна.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240925/ssha-1974526299.html
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сша, в мире, россия, москва, бразилия, джон кирби, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
США, В мире, Россия, Москва, Бразилия, Джон Кирби, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
В США заявили, что не видят угрозы со стороны БРИКС

Координатор Белого дома Кирби: США не видят угрозы со стороны БРИКС

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Белый дом не видит угрозы со стороны БРИКС несмотря на то, что все больше стран хотят присоединиться к объединению, заявил в понедельник Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Мы не рассматриваем соглашение БРИКС как некую, знаете ли, угрозу. Эти страны могут сами решать, с кем они хотят ассоциироваться", - Кирби заявил журналистам на брифинге.
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На вопрос журналистки о том, не является ли успех БРИКС провалом политики изоляции России на международной арене, Белый дом ответил отрицательно и заявил, что изоляция Москвы значительна.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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СШАВ миреРоссияМоскваБразилияДжон КирбиБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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