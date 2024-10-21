https://ria.ru/20241021/ssha-1979188436.html

В США заявили, что не видят угрозы со стороны БРИКС

В США заявили, что не видят угрозы со стороны БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024

В США заявили, что не видят угрозы со стороны БРИКС

Белый дом не видит угрозы со стороны БРИКС несмотря на то, что все больше стран хотят присоединиться к объединению, заявил в понедельник Координатор Белого дома РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T19:36

2024-10-21T19:36

2024-10-21T19:54

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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Белый дом не видит угрозы со стороны БРИКС несмотря на то, что все больше стран хотят присоединиться к объединению, заявил в понедельник Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Мы не рассматриваем соглашение БРИКС как некую, знаете ли, угрозу. Эти страны могут сами решать, с кем они хотят ассоциироваться", - Кирби заявил журналистам на брифинге.На вопрос журналистки о том, не является ли успех БРИКС провалом политики изоляции России на международной арене, Белый дом ответил отрицательно и заявил, что изоляция Москвы значительна.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240925/ssha-1974526299.html

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