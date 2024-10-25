https://ria.ru/20241025/zima-1980001948.html

Глава Запорожской ОВА призвал жителей готовиться к зиме без света

Глава Запорожской ОВА призвал жителей готовиться к зиме без света - РИА Новости, 25.10.2024

Глава Запорожской ОВА призвал жителей готовиться к зиме без света

Назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров призвал жителей контролируемой ВСУ части региона готовиться к отсутствию... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:38

2024-10-25T11:38

2024-10-25T11:38

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров призвал жителей контролируемой ВСУ части региона готовиться к отсутствию электроснабжения в зимнее время. "Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества (централизованного электроснабжения на подконтрольной Киеву части региона - ред.) не будет вообще... Давайте готовиться к худшему. Будет лучше – будет супер", - сказал Федоров в эфире всеукраинского телемарафона, отвечая на вопрос, к чему готовиться жителям ближайшей зимой. По его словам, может не быть централизованного электроснабжения водонапорных станций, поэтому их планируют питать генераторами. На крупные котельные собираются установить когенерационные установки. В школах и больницах генераторы уже установлены. В конце июня директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что зимой из-за дефицита в энергосистеме Украины света может не быть по 12 часов в сутки. Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры или порядка 9 ГВт мощностей, население зимой может остаться без отопления и водоснабжения. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

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украина, запорожье, в мире