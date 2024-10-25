https://ria.ru/20241025/zhoga-1980085585.html

Путин включил Жогу в состав Совбеза

Путин включил Жогу в состав Совбеза - РИА Новости, 25.10.2024

Путин включил Жогу в состав Совбеза

Президент России Владимир Путин включил своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе Артема Жогу в состав Совета безопасности РФ. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:59

2024-10-25T14:59

2024-10-25T15:10

политика

россия

артем жога

владимир путин

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе Артема Жогу в состав Совета безопасности РФ."Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации… изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Жогу А.В. - полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе", - сообщается в опубликованном в пятницу указе главы государства.Указ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20241025/belyaev-1980074524.html

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политика, россия, артем жога, владимир путин