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Путин включил Жогу в состав Совбеза - РИА Новости, 25.10.2024
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14:59 25.10.2024 (обновлено: 15:10 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/zhoga-1980085585.html
Путин включил Жогу в состав Совбеза
Путин включил Жогу в состав Совбеза - РИА Новости, 25.10.2024
Путин включил Жогу в состав Совбеза
Президент России Владимир Путин включил своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе Артема Жогу в состав Совета безопасности РФ. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:59
2024-10-25T15:10
политика
россия
артем жога
владимир путин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе Артема Жогу в состав Совета безопасности РФ."Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации… изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Жогу А.В. - полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе", - сообщается в опубликованном в пятницу указе главы государства.Указ вступает в силу со дня его подписания.
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политика, россия, артем жога, владимир путин
Политика, Россия, Артем Жога, Владимир Путин
Путин включил Жогу в состав Совбеза

Путин включил полпреда президента в УРФО Жогу в состав Совбеза России

© РИА Новости / Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе | Перейти в медиабанкАртем Жога
Артем Жога - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе
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Артем Жога. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе Артема Жогу в состав Совета безопасности РФ.
"Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации… изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Жогу А.В. - полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе", - сообщается в опубликованном в пятницу указе главы государства.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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