https://ria.ru/20241025/zhoga-1980085585.html
Путин включил Жогу в состав Совбеза
Путин включил Жогу в состав Совбеза - РИА Новости, 25.10.2024
Путин включил Жогу в состав Совбеза
Президент России Владимир Путин включил своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе Артема Жогу в состав Совета безопасности РФ. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:59
2024-10-25T14:59
2024-10-25T15:10
политика
россия
артем жога
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976329516_0:0:811:457_1920x0_80_0_0_5e9dd660d08d954fa0e0e1f448082a2c.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе Артема Жогу в состав Совета безопасности РФ."Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации… изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Жогу А.В. - полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе", - сообщается в опубликованном в пятницу указе главы государства.Указ вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20241025/belyaev-1980074524.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976329516_27:0:735:531_1920x0_80_0_0_03b43b4732e07d6993f779fc8c4fab79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, артем жога, владимир путин
Политика, Россия, Артем Жога, Владимир Путин
Путин включил Жогу в состав Совбеза
Путин включил полпреда президента в УРФО Жогу в состав Совбеза России