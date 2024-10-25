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Суд избрал запрет определенных действий участнику конфликта с Гуфом
Суд избрал запрет определенных действий участнику конфликта с Гуфом - РИА Новости, 25.10.2024
Суд избрал запрет определенных действий участнику конфликта с Гуфом
Наро-Фоминский городской суд Подмосковья в пятницу отправил под запрет определённых действий Геворга Саруханяна по делу о грабеже, основным фигурантом которого... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:02
2024-10-25T19:02
2024-10-25T19:34
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд Подмосковья в пятницу отправил под запрет определённых действий Геворга Саруханяна по делу о грабеже, основным фигурантом которого стал рэпер Гуфа (Алексей Долматов), рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин."Геворгу Саруханяну избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суд отказал", - сказал собеседник агентства.
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московская область (подмосковье), сергей жорин, общество
Московская область (Подмосковье), Шоубиз, Сергей Жорин, Общество
Суд избрал запрет определенных действий участнику конфликта с Гуфом
Суд избрал запрет определенных действий участнику конфликта с рэпером Гуфом