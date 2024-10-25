https://ria.ru/20241025/zapret-1980161679.html

Суд избрал запрет определенных действий участнику конфликта с Гуфом

Суд избрал запрет определенных действий участнику конфликта с Гуфом - РИА Новости, 25.10.2024

Суд избрал запрет определенных действий участнику конфликта с Гуфом

Наро-Фоминский городской суд Подмосковья в пятницу отправил под запрет определённых действий Геворга Саруханяна по делу о грабеже, основным фигурантом которого... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T19:02

2024-10-25T19:02

2024-10-25T19:34

московская область (подмосковье)

шоубиз

сергей жорин

общество

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд Подмосковья в пятницу отправил под запрет определённых действий Геворга Саруханяна по делу о грабеже, основным фигурантом которого стал рэпер Гуфа (Алексей Долматов), рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин."Геворгу Саруханяну избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суд отказал", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241024/russo-1979868363.html

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московская область (подмосковье), сергей жорин, общество