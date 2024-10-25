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Суд избрал запрет определенных действий участнику конфликта с Гуфом - РИА Новости, 25.10.2024
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Шоубиз
 
19:02 25.10.2024 (обновлено: 19:34 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/zapret-1980161679.html
Суд избрал запрет определенных действий участнику конфликта с Гуфом
Суд избрал запрет определенных действий участнику конфликта с Гуфом - РИА Новости, 25.10.2024
Суд избрал запрет определенных действий участнику конфликта с Гуфом
Наро-Фоминский городской суд Подмосковья в пятницу отправил под запрет определённых действий Геворга Саруханяна по делу о грабеже, основным фигурантом которого... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:02
2024-10-25T19:34
московская область (подмосковье)
шоубиз
сергей жорин
общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд Подмосковья в пятницу отправил под запрет определённых действий Геворга Саруханяна по делу о грабеже, основным фигурантом которого стал рэпер Гуфа (Алексей Долматов), рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин."Геворгу Саруханяну избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суд отказал", - сказал собеседник агентства.
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московская область (подмосковье), сергей жорин, общество
Московская область (Подмосковье), Шоубиз, Сергей Жорин, Общество
Суд избрал запрет определенных действий участнику конфликта с Гуфом

Суд избрал запрет определенных действий участнику конфликта с рэпером Гуфом

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Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд Подмосковья в пятницу отправил под запрет определённых действий Геворга Саруханяна по делу о грабеже, основным фигурантом которого стал рэпер Гуфа (Алексей Долматов), рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.
"Геворгу Саруханяну избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суд отказал", - сказал собеседник агентства.
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ШоубизМосковская область (Подмосковье)Сергей ЖоринОбщество
 
 
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