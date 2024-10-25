https://ria.ru/20241025/zaharova-1980038253.html

Захарова назвала саммит БРИКС информационным потрясением для Запада

Захарова назвала саммит БРИКС информационным потрясением для Запада - РИА Новости, 25.10.2024

Захарова назвала саммит БРИКС информационным потрясением для Запада

Саммит БРИКС в Казани стал информационным потрясением для Запада, он искал все возможности, чтобы очернить образ стран-участниц объединения и нейтрализовать... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:58

2024-10-25T12:58

2024-10-25T12:58

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Саммит БРИКС в Казани стал информационным потрясением для Запада, он искал все возможности, чтобы очернить образ стран-участниц объединения и нейтрализовать повестку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "...Во-первых, это стало буквально информационным потрясением для стран коллективного Запада. Во-вторых, они начали искать и изыскивать все возможности на моменте проведения мероприятий БРИКС вбрасывать дополнительную информацию, которая должна была либо нейтрализовать повестку, либо использоваться для очернения образа тех стран, которые в БРИКС входят", - сказала Захарова в эфире Первого канала. По ее мнению, решение Польши выслать сотрудников генконсульства России в Польше из-за закрытия представительства может быть связано с саммитом БРИКС. "...Нужно было аудиторию каким-то образом отвлечь от экранов! Ну невозможно было уже не замечать саммит БРИКС", - отметила Захарова. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20241025/filippo-1979982073.html

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