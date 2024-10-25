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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Запорожье - РИА Новости, 25.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Запорожье
Взрывы прогремели в пятницу в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T23:11
2024-10-25T23:11
2024-10-25T23:11
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Днепропетровске и Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Запорожье
"Страна.ua": в Днепропетровске и Запорожье прогремели взрывы