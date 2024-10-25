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Washington Post заявила о нейтралитете во время президентских выборов - РИА Новости, 25.10.2024
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20:21 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/vybory-1980180136.html
Washington Post заявила о нейтралитете во время президентских выборов
Washington Post заявила о нейтралитете во время президентских выборов - РИА Новости, 25.10.2024
Washington Post заявила о нейтралитете во время президентских выборов
Газета Washington Post объявила, что не будет выражать поддержку ни одному из кандидатов на президентских выборах США, которые пройдут в ноябре, соответствующее РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T20:21
2024-10-25T20:21
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Газета Washington Post объявила, что не будет выражать поддержку ни одному из кандидатов на президентских выборах США, которые пройдут в ноябре, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания. "Washington Post не будет поддерживать кандидата в президенты на этих выборах. Ни на каких будущих президентских выборах. Мы возвращаемся к своим корням, когда мы не поддерживали кандидатов в президенты", - говорится в статье редактора и главного исполнительного директора издания Уильяма Льюиса. В статье приводятся примеры из прошлого, когда издание также отказалось выражать поддержку какому-либо кандидату на президентских выборах 1960 года и 1972 года в США. Ранее редакционный коллектив популярной американской газеты New York Post официально поддержал кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства. В качестве аргументов за поддержку кандидатуры Трампа журналисты указали ряд аспектов его программы: защищенность государственной границы и здравую миграционную политику, безопасность городов и поддержку правоохранительной системы, экономическую политику низких налогов, а также поддержание уважения к США на международной арене. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Washington Post заявила о нейтралитете во время президентских выборов

WP: мы не поддержим ни одного кандидата в президенты на этих выборах

© AP Photo / Matt RourkeПрезидентские дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис
Президентские дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Президентские дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Газета Washington Post объявила, что не будет выражать поддержку ни одному из кандидатов на президентских выборах США, которые пройдут в ноябре, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.
"Washington Post не будет поддерживать кандидата в президенты на этих выборах. Ни на каких будущих президентских выборах. Мы возвращаемся к своим корням, когда мы не поддерживали кандидатов в президенты", - говорится в статье редактора и главного исполнительного директора издания Уильяма Льюиса.
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Интервью Трампа на Fox News было отредактировано, пишут СМИ
24 октября, 23:58
В статье приводятся примеры из прошлого, когда издание также отказалось выражать поддержку какому-либо кандидату на президентских выборах 1960 года и 1972 года в США.
Ранее редакционный коллектив популярной американской газеты New York Post официально поддержал кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства. В качестве аргументов за поддержку кандидатуры Трампа журналисты указали ряд аспектов его программы: защищенность государственной границы и здравую миграционную политику, безопасность городов и поддержку правоохранительной системы, экономическую политику низких налогов, а также поддержание уважения к США на международной арене.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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