https://ria.ru/20241025/vybory-1980180136.html

Washington Post заявила о нейтралитете во время президентских выборов

Washington Post заявила о нейтралитете во время президентских выборов - РИА Новости, 25.10.2024

Washington Post заявила о нейтралитете во время президентских выборов

Газета Washington Post объявила, что не будет выражать поддержку ни одному из кандидатов на президентских выборах США, которые пройдут в ноябре, соответствующее РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T20:21

2024-10-25T20:21

2024-10-25T20:21

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дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Газета Washington Post объявила, что не будет выражать поддержку ни одному из кандидатов на президентских выборах США, которые пройдут в ноябре, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания. "Washington Post не будет поддерживать кандидата в президенты на этих выборах. Ни на каких будущих президентских выборах. Мы возвращаемся к своим корням, когда мы не поддерживали кандидатов в президенты", - говорится в статье редактора и главного исполнительного директора издания Уильяма Льюиса. В статье приводятся примеры из прошлого, когда издание также отказалось выражать поддержку какому-либо кандидату на президентских выборах 1960 года и 1972 года в США. Ранее редакционный коллектив популярной американской газеты New York Post официально поддержал кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства. В качестве аргументов за поддержку кандидатуры Трампа журналисты указали ряд аспектов его программы: защищенность государственной границы и здравую миграционную политику, безопасность городов и поддержку правоохранительной системы, экономическую политику низких налогов, а также поддержание уважения к США на международной арене. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241024/tramp-1979935201.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024