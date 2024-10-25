https://ria.ru/20241025/vtb-1980108390.html

ВТБ устранил кратковременные сбои в работе "ВТБ Онлайн"

ВТБ устранил кратковременные сбои в работе "ВТБ Онлайн" - РИА Новости, 25.10.2024

ВТБ устранил кратковременные сбои в работе "ВТБ Онлайн"

Специалисты ВТБ устранили кратковременные сбои в работе "ВТБ Онлайн", все сервисы снова доступны в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:10

2024-10-25T16:10

2024-10-25T16:10

общество

технологии

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты ВТБ устранили кратковременные сбои в работе "ВТБ Онлайн", все сервисы снова доступны в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Подтверждаем, что сегодня в работе "ВТБ Онлайн" наблюдались кратковременные перебои при осуществлении денежных переводов. Наши специалисты оперативно устранили эти ограничения, в настоящее время все сервисы снова доступны в полном объеме. Приносим нашим клиентам извинения за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе банка. Ранее в пятницу россияне сообщали о неполадках в работе сайта и мобильного приложения ВТБ, они оставили более 400 жалоб на Downdetector. Чаще всего пользователи жаловались на сбой сайта – 41% жалоб, на сбой работы мобильного приложения – 33% жалоб, на сбой сервиса и личного кабинета – 18% и 4% соответственно.

https://ria.ru/20241022/vtb-1979280152.html

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2024

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общество, технологии