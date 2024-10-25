https://ria.ru/20241025/volgograd-1980139917.html

В Волгограде грузовик врезался в трамвай

В Волгограде грузовик врезался в трамвай - РИА Новости, 25.10.2024

В Волгограде грузовик врезался в трамвай

Грузовик врезался в трамвай в Волгограде, пострадала пассажирка электротранспорта, сообщила мэрия в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:40

2024-10-25T17:40

2024-10-25T17:47

происшествия

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Грузовик врезался в трамвай в Волгограде, пострадала пассажирка электротранспорта, сообщила мэрия в своем Telegram-канале. По данным властей, в пятницу в 16.45 на улице Ангарская в Волгограде на месте пересечения трамвайных путей и автодороги грузовик не уступил проезд трамваю. "В результате удара в салоне общественного транспорта упала пассажирка, которой оперативно была вызвана скорая помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за ДТП изменено движение четырех трамвайных маршрутов.

https://ria.ru/20240925/kemerovo-1974549178.html

волгоград

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2024

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происшествия, волгоград