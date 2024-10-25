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В Волгограде грузовик врезался в трамвай - РИА Новости, 25.10.2024
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17:40 25.10.2024 (обновлено: 17:47 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/volgograd-1980139917.html
В Волгограде грузовик врезался в трамвай
В Волгограде грузовик врезался в трамвай - РИА Новости, 25.10.2024
В Волгограде грузовик врезался в трамвай
Грузовик врезался в трамвай в Волгограде, пострадала пассажирка электротранспорта, сообщила мэрия в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:40
2024-10-25T17:47
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Грузовик врезался в трамвай в Волгограде, пострадала пассажирка электротранспорта, сообщила мэрия в своем Telegram-канале. По данным властей, в пятницу в 16.45 на улице Ангарская в Волгограде на месте пересечения трамвайных путей и автодороги грузовик не уступил проезд трамваю. "В результате удара в салоне общественного транспорта упала пассажирка, которой оперативно была вызвана скорая помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за ДТП изменено движение четырех трамвайных маршрутов.
https://ria.ru/20240925/kemerovo-1974549178.html
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происшествия, волгоград
Происшествия, Волгоград
В Волгограде грузовик врезался в трамвай

В Волгограде грузовик врезался в трамвай, пострадала пассажирка

© Фото : соцсетиНа месте ДТП с участием грузовика и трамвая в поселке Ангарском Дзержинского района Волгограда
На месте ДТП с участием грузовика и трамвая в поселке Ангарском Дзержинского района Волгограда - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : соцсети
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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Грузовик врезался в трамвай в Волгограде, пострадала пассажирка электротранспорта, сообщила мэрия в своем Telegram-канале.
По данным властей, в пятницу в 16.45 на улице Ангарская в Волгограде на месте пересечения трамвайных путей и автодороги грузовик не уступил проезд трамваю.
"В результате удара в салоне общественного транспорта упала пассажирка, которой оперативно была вызвана скорая помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за ДТП изменено движение четырех трамвайных маршрутов.
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