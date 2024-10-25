https://ria.ru/20241025/venesuela-1979947535.html
В Венесуэле открыли барельеф пионерам советской космонавтики
В Венесуэле открыли барельеф пионерам советской космонавтики - РИА Новости, 25.10.2024
В Венесуэле открыли барельеф пионерам советской космонавтики
Барельеф пионерам советской космонавтики Константину Циолковскому, Сергею Королеву и Юрию Гагарину открыли в каракасском Национальном экспериментальном... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T03:24
2024-10-25T03:24
2024-10-25T05:03
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МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Барельеф пионерам советской космонавтики Константину Циолковскому, Сергею Королеву и Юрию Гагарину открыли в каракасском Национальном экспериментальном политехническом университете боливарианских вооружённых сил, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Венесуэле. "Наследие Циолковского, Королева и Гагарина объединяет народы в стремлении к научным и технологическим достижениям. Мы рады, что в юбилейный для университета год его фойе украсят образы первооткрывателей космонавтики как символ научных открытий, смелости и отваги", - заявил в ходе торжественной церемонии посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров. Церемония открытия барельефа пионерам космонавтики Циолковскому, Королеву и Гагарину прошла в рамках празднования 25-летия университета вооруженных сил. Скульптуру в дар венесуэльскому вузу передал российский фонд "Диалог Культур - Единый Мир". "Выдающиеся исторические личности, изображенные на барельефе, станут источником вдохновения для наших студентов. Такой пример особенно актуален в это непростое время перемен", - отметил в ходе своего выступления ректор университета генерал-полковник Рикардо Никодемо.
https://ria.ru/20241023/venesuela-1979205711.html
https://ria.ru/20240309/gagarin-1931999612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, венесуэла, россия, сергей королев, константин циолковский, юрий гагарин (космонавт), в мире
Космос - РИА Наука, Венесуэла, Россия, Сергей Королев, Константин Циолковский, Юрий Гагарин (космонавт), В мире
В Венесуэле открыли барельеф пионерам советской космонавтики
В военном университете Венесуэлы открыли барельеф пионерам космонавтики
МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Барельеф пионерам советской космонавтики Константину Циолковскому, Сергею Королеву и Юрию Гагарину открыли в каракасском Национальном экспериментальном политехническом университете боливарианских вооружённых сил, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Венесуэле.
"Наследие Циолковского, Королева и Гагарина объединяет народы в стремлении к научным и технологическим достижениям. Мы рады, что в юбилейный для университета год его фойе украсят образы первооткрывателей космонавтики как символ научных открытий, смелости и отваги", - заявил в ходе торжественной церемонии посол РФ
Сергей Мелик-Багдасаров.
Церемония открытия барельефа пионерам космонавтики Циолковскому, Королеву и Гагарину прошла в рамках празднования 25-летия университета вооруженных сил. Скульптуру в дар венесуэльскому вузу передал российский фонд "Диалог Культур - Единый Мир".
"Выдающиеся исторические личности, изображенные на барельефе, станут источником вдохновения для наших студентов. Такой пример особенно актуален в это непростое время перемен", - отметил в ходе своего выступления ректор университета генерал-полковник Рикардо Никодемо.