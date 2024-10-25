https://ria.ru/20241025/venesuela-1979945564.html

Каракас назвал враждебным жестом отказ Бразилии принять Венесуэлу в БРИКС

Каракас назвал враждебным жестом отказ Бразилии принять Венесуэлу в БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024

Каракас назвал враждебным жестом отказ Бразилии принять Венесуэлу в БРИКС

Препятствование вступлению Венесуэлы в БРИКС со стороны Бразилии является необъяснимой и аморальной агрессией и враждебным жестом, заявило правительство... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T02:46

2024-10-25T02:46

2024-10-25T03:31

в мире

россия

венесуэла

бразилия

симон боливар

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жаир болсонару

брикс

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МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Препятствование вступлению Венесуэлы в БРИКС со стороны Бразилии является необъяснимой и аморальной агрессией и враждебным жестом, заявило правительство боливарианской республики в лице главы МИД Республики Ивана Хиля, который опубликовал заявление в Telegram-канале. "Противореча природе и постулатам БРИКС, представительство МИД Бразилии во главе с послом Эдуарду Паесом Сабойей решило ... предотвратить вступление родины Боливара в эту организацию, что представляет собой агрессию против Венесуэлы и враждебный жест, дополняющий преступную политику санкций, которые были наложены против храброго и революционного венесуэльского народа. ... Народ Венесуэлы испытывает возмущение и стыд по поводу этой необъяснимой и аморальной агрессии со стороны министерства иностранных дел Бразилии, продолжающего худшую политику Жаира Болсонару против Боливарианской революции", — говорится в документе. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что члены БРИКС на саммите в Казани согласовали список государств-партнеров объединения. Венесуэла, которую на саммите представлял президент Николас Мадуро, в заявлении также поблагодарила российского лидера за приглашение к участию в работе саммита в расширенном составе, назвав его историческим. "Этот исторический саммит за новый мир, мир, справедливость и совместное развитие имел ошеломляющий успех. Мы поздравляем президента (Владимира) Путина и его правительство за их выдающийся вклад, словами освободителя Симона Боливара, в установление всеобщего баланса", — сказано в заявлении.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240914/sammit-1972721409.html

https://ria.ru/20240802/maduro-1963772379.html

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венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, венесуэла, бразилия, симон боливар, владимир путин, жаир болсонару, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году