Каракас назвал враждебным жестом отказ Бразилии принять Венесуэлу в БРИКС
Каракас назвал отказ Бразилии принять Венесуэлу в БРИКС аморальной агрессией
Каракас. Архивное фото
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МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Препятствование вступлению Венесуэлы в БРИКС со стороны Бразилии является необъяснимой и аморальной агрессией и враждебным жестом, заявило правительство боливарианской республики в лице главы МИД Республики Ивана Хиля, который опубликовал заявление в Telegram-канале.
"Противореча природе и постулатам БРИКС, представительство МИД Бразилии во главе с послом Эдуарду Паесом Сабойей решило ... предотвратить вступление родины Боливара в эту организацию, что представляет собой агрессию против Венесуэлы и враждебный жест, дополняющий преступную политику санкций, которые были наложены против храброго и революционного венесуэльского народа. ... Народ Венесуэлы испытывает возмущение и стыд по поводу этой необъяснимой и аморальной агрессии со стороны министерства иностранных дел Бразилии, продолжающего худшую политику Жаира Болсонару против Боливарианской революции", — говорится в документе.
Президент Бразилии посетит саммит БРИКС в Казани
14 сентября, 17:31
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что члены БРИКС на саммите в Казани согласовали список государств-партнеров объединения.
Венесуэла, которую на саммите представлял президент Николас Мадуро, в заявлении также поблагодарила российского лидера за приглашение к участию в работе саммита в расширенном составе, назвав его историческим.
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"Этот исторический саммит за новый мир, мир, справедливость и совместное развитие имел ошеломляющий успех. Мы поздравляем президента (Владимира) Путина и его правительство за их выдающийся вклад, словами освободителя Симона Боливара, в установление всеобщего баланса", — сказано в заявлении.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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