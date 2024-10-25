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Каракас назвал враждебным жестом отказ Бразилии принять Венесуэлу в БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
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02:46 25.10.2024 (обновлено: 03:31 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/venesuela-1979945564.html
Каракас назвал враждебным жестом отказ Бразилии принять Венесуэлу в БРИКС
Каракас назвал враждебным жестом отказ Бразилии принять Венесуэлу в БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
Каракас назвал враждебным жестом отказ Бразилии принять Венесуэлу в БРИКС
Препятствование вступлению Венесуэлы в БРИКС со стороны Бразилии является необъяснимой и аморальной агрессией и враждебным жестом, заявило правительство... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T02:46
2024-10-25T03:31
в мире
россия
венесуэла
бразилия
симон боливар
владимир путин
жаир болсонару
брикс
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МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Препятствование вступлению Венесуэлы в БРИКС со стороны Бразилии является необъяснимой и аморальной агрессией и враждебным жестом, заявило правительство боливарианской республики в лице главы МИД Республики Ивана Хиля, который опубликовал заявление в Telegram-канале. "Противореча природе и постулатам БРИКС, представительство МИД Бразилии во главе с послом Эдуарду Паесом Сабойей решило ... предотвратить вступление родины Боливара в эту организацию, что представляет собой агрессию против Венесуэлы и враждебный жест, дополняющий преступную политику санкций, которые были наложены против храброго и революционного венесуэльского народа. ... Народ Венесуэлы испытывает возмущение и стыд по поводу этой необъяснимой и аморальной агрессии со стороны министерства иностранных дел Бразилии, продолжающего худшую политику Жаира Болсонару против Боливарианской революции", — говорится в документе. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что члены БРИКС на саммите в Казани согласовали список государств-партнеров объединения. Венесуэла, которую на саммите представлял президент Николас Мадуро, в заявлении также поблагодарила российского лидера за приглашение к участию в работе саммита в расширенном составе, назвав его историческим. &quot;Этот исторический саммит за новый мир, мир, справедливость и совместное развитие имел ошеломляющий успех. Мы поздравляем президента (Владимира) Путина и его правительство за их выдающийся вклад, словами освободителя Симона Боливара, в установление всеобщего баланса&quot;, — сказано в заявлении.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240914/sammit-1972721409.html
https://ria.ru/20240802/maduro-1963772379.html
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в мире, россия, венесуэла, бразилия, симон боливар, владимир путин, жаир болсонару, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Венесуэла, Бразилия, Симон Боливар, Владимир Путин, Жаир Болсонару, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Каракас назвал враждебным жестом отказ Бразилии принять Венесуэлу в БРИКС

Каракас назвал отказ Бразилии принять Венесуэлу в БРИКС аморальной агрессией

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкКаракас
Каракас - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Каракас. Архивное фото
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МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Препятствование вступлению Венесуэлы в БРИКС со стороны Бразилии является необъяснимой и аморальной агрессией и враждебным жестом, заявило правительство боливарианской республики в лице главы МИД Республики Ивана Хиля, который опубликовал заявление в Telegram-канале.
"Противореча природе и постулатам БРИКС, представительство МИД Бразилии во главе с послом Эдуарду Паесом Сабойей решило ... предотвратить вступление родины Боливара в эту организацию, что представляет собой агрессию против Венесуэлы и враждебный жест, дополняющий преступную политику санкций, которые были наложены против храброго и революционного венесуэльского народа. ... Народ Венесуэлы испытывает возмущение и стыд по поводу этой необъяснимой и аморальной агрессии со стороны министерства иностранных дел Бразилии, продолжающего худшую политику Жаира Болсонару против Боливарианской революции", — говорится в документе.
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Президент Бразилии посетит саммит БРИКС в Казани
14 сентября, 17:31
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что члены БРИКС на саммите в Казани согласовали список государств-партнеров объединения.
Венесуэла, которую на саммите представлял президент Николас Мадуро, в заявлении также поблагодарила российского лидера за приглашение к участию в работе саммита в расширенном составе, назвав его историческим.
«

"Этот исторический саммит за новый мир, мир, справедливость и совместное развитие имел ошеломляющий успех. Мы поздравляем президента (Владимира) Путина и его правительство за их выдающийся вклад, словами освободителя Симона Боливара, в установление всеобщего баланса", — сказано в заявлении.

Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Мадуро получил приглашение на саммит БРИКС в России
2 августа, 20:10
 
В миреРоссияВенесуэлаБразилияСимон БоливарВладимир ПутинЖаир БолсонаруБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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