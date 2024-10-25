https://ria.ru/20241025/ukraina-1980125911.html
В Раде заявили об избиении немецкого волонтера сотрудниками военкомата
В Раде заявили об избиении немецкого волонтера сотрудниками военкомата - РИА Новости, 25.10.2024
В Раде заявили об избиении немецкого волонтера сотрудниками военкомата
Сотрудники украинского военкомата избили до потери состояния немецкого волонтера, сообщает в пятницу выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:49
2024-10-25T16:49
2024-10-25T16:52
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата избили до потери состояния немецкого волонтера, сообщает в пятницу выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) избили до потери сознания немецкого волонтера, который возвращался с прифронтовых территорий. Там он раздавал гуманитарную помощь. Ему распылили (в лицо - ред.) газ, избили и оставили лежать без сознания под фурой полчаса в наручниках. Также ТЦК пытались силой скрутить еще одного волонтера – украинца, который находился в авто с немцем", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Где произошел инцидент, депутат не сообщил. Однако, на опубликованных им кадрах видно, как на место происшествия прибыла скорая, медики начали оказывать помощь пострадавшему. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241024/ukraina-1979726996.html
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
В Раде заявили об избиении немецкого волонтера сотрудниками военкомата
Депутат Рады Дмитрук: сотрудники ТЦК избили волонтера из ФРГ до потери сознания
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата избили до потери состояния немецкого волонтера, сообщает в пятницу выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) избили до потери сознания немецкого волонтера, который возвращался с прифронтовых территорий. Там он раздавал гуманитарную помощь. Ему распылили (в лицо - ред.) газ, избили и оставили лежать без сознания под фурой полчаса в наручниках. Также ТЦК пытались силой скрутить еще одного волонтера – украинца, который находился в авто с немцем", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Где произошел инцидент, депутат не сообщил. Однако, на опубликованных им кадрах видно, как на место происшествия прибыла скорая, медики начали оказывать помощь пострадавшему.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.