https://ria.ru/20241025/ukraina-1980106540.html

Запад должен убедить Киев отказаться от ультиматумов, заявил Рябков

Запад должен убедить Киев отказаться от ультиматумов, заявил Рябков - РИА Новости, 25.10.2024

Запад должен убедить Киев отказаться от ультиматумов, заявил Рябков

Запад должен внушить Киеву, что без отказа от нереалистичных и ультимативных идей в отношении России переговоров не получится, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:02

2024-10-25T16:02

2024-10-25T16:02

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киев

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Запад должен внушить Киеву, что без отказа от нереалистичных и ультимативных идей в отношении России переговоров не получится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Есть и другие моменты, по которым мы ведем обсуждение, но все это обсуждения хотя и важные, но по факту несколько отвлеченные. Прежде всего, западные кураторы Киева должны принять для себя решение об отказе от собственного эскалационного курса, в основе которого безудержная накачка Киева все новыми видами вооружений и продолжение по сути дела безграничной поддержки и помощи", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Как отметил Рябков, Запад должен "внушить своим клиентам, что без отказа от нереалистичных, по факту ультимативных в отношении России идей, и без пересмотра разрушительной линии на недопустимость переговоров, чего Киев продолжает придерживаться, без этого ничего не получится". "И ситуация на земле будет продолжать меняться не в пользу Киева и его кураторов. И цели СВО будут достигнуты", - подчеркнул замминистра. На международных площадках появляются идеи, которые преподносятся их авторами как стимулирующие поиски мирного решения, отметил он. "Мы с уважением и симпатией к этим идеям относимся, мы их обсуждаем. Мы отмечаем недостатки, присущие многим из этих идей. И главным образом ущербным элементом в них является то, что они в минимальной степени касаются коренных причин происходящего, то есть, истоков происходящего, и не формируют базовые установки в сфере того, как преодолеть то, что и стало первопричиной нынешнего конфликта", - заявил Рябков.

https://ria.ru/20240530/lavrov-1949267865.html

https://ria.ru/20241025/putin-1980002333.html

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в мире, киев, россия, сергей рябков