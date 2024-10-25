"Бегут из страны". В США раскрыли, что произошло на Украине
NI: проблемы ВСУ усугубляются ростом дезертирства и неподчинения
© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Проблемы украинских войск с личным составом осложняются дезертирством на фронте, пишет National Interest.
"Нехватка военных усугубляется ростом дезертирства и неподчинения. Проблема касается не только армии, но и общества в целом: мужчины военного возраста бегут из страны", — говорится в публикации.
Отмечается, что в ответ на это украинское правительство ограничивает отъезд большинства военнослужащих, но мужчины не оставляют попытки перейти границу пешком, в том числе через реку Тиса в Румынию.
"Запрет на выезд из страны мужчин военного возраста должен вызвать вопросы у американцев, которые считают Украину бастионом демократии. Ограждение границ с целью удержать людей внутри, чтобы их можно было принудительно призвать в армию, — это не демократическое поведение", — резюмируется в статье.
Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел из-за самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с 2022-го. По информации ведомства, с начала этого года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника президента Украины сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматам пришлось призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, NYT писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию.