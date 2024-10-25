"Затишье закончилось". На Украине призвали ВСУ отступать из важного города
Стариков: ВСУ следует покинуть Курахово, пока еще это возможно
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинским войскам следует начать эвакуацию из Курахово до того, как город полностью окружат, призвал полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.
"В ближайшее время начнется битва за Курахово. Главное вовремя вывести наше подразделение, чтобы не попасть в окружение, так как противник профессионально ведет атаки", — отметил он.
По словам полковника, российские войска в зоне спецоперации разрушили связанность бригад ВСУ, тем самым ослабив их логистическое обеспечение и оборонные способности. При этом эксперт добавил, что украинская армия потеряла инициативу на многих участках фронта, в то время как российские войска заняли там выгодные плацдармы.
"По всей видимости, затишье на фронте закончилось", — резюмировал Стариков.
Как заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль перешли и многокилометровые подземные укрытия.
Курахово (Донецкое направление) — город, имеющий оперативно-стратегическое значение к западу от Марьинки и Красногоровки. Его взятие создает угрозу для украинских войск сразу на двух направлениях. С одной стороны, российская армия создает угрозу окружения угледарской группировки ВСУ, удерживающей позиции южнее. Освобождение города также значительно усложнит снабжение украинских сил, а если его удастся совместить с прорывом к Константиновке за Парасковиевкой то положение ВСУ может стать критическим. Параллельно продвижение к Курахово угрожает украинским войскам, занимающим позиции к северу от этого населенного пункта, но здесь проходу вперед мешает Кураховское водохранилище. В более длительной перспективе, освобождение Курахово открывает путь на запад и юго-запад — к селу Богатырь и поселку Великая Новоселка соответственно.
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