https://ria.ru/20241025/ukraina-1980083561.html

"Затишье закончилось". На Украине призвали ВСУ отступать из важного города

"Затишье закончилось". На Украине призвали ВСУ отступать из важного города - РИА Новости, 25.10.2024

"Затишье закончилось". На Украине призвали ВСУ отступать из важного города

Украинским войскам следует начать эвакуацию из Курахово до того, как город полностью окружат, призвал полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:52

2024-10-25T14:52

2024-10-25T14:52

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денис пушилин

олег стариков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинским войскам следует начать эвакуацию из Курахово до того, как город полностью окружат, призвал полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."В ближайшее время начнется битва за Курахово. Главное вовремя вывести наше подразделение, чтобы не попасть в окружение, так как противник профессионально ведет атаки", — отметил он.По словам полковника, российские войска в зоне спецоперации разрушили связанность бригад ВСУ, тем самым ослабив их логистическое обеспечение и оборонные способности. При этом эксперт добавил, что украинская армия потеряла инициативу на многих участках фронта, в то время как российские войска заняли там выгодные плацдармы."По всей видимости, затишье на фронте закончилось", — резюмировал Стариков.В Минобороны России 3 октября заявили, что в результате решительных действий подразделения группировки войск "Восток" взят под контроль Угледар. В феврале российские силы установили полный контроль над Авдеевкой, сообщало ведомство.Как заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль перешли и многокилометровые подземные укрытия.Курахово (Донецкое направление) — город, имеющий оперативно-стратегическое значение к западу от Марьинки и Красногоровки. Его взятие создает угрозу для украинских войск сразу на двух направлениях. С одной стороны, российская армия создает угрозу окружения угледарской группировки ВСУ, удерживающей позиции южнее. Освобождение города также значительно усложнит снабжение украинских сил, а если его удастся совместить с прорывом к Константиновке за Парасковиевкой то положение ВСУ может стать критическим. Параллельно продвижение к Курахово угрожает украинским войскам, занимающим позиции к северу от этого населенного пункта, но здесь проходу вперед мешает Кураховское водохранилище. В более длительной перспективе, освобождение Курахово открывает путь на запад и юго-запад — к селу Богатырь и поселку Великая Новоселка соответственно.

https://ria.ru/20241025/obstanovka-1979865036.html

https://ria.ru/20241024/prezident-1979640586.html

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