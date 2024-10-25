https://ria.ru/20241025/ukraina-1980014049.html

Источник объяснил, почему Турция не сообщает детали предложений по Украине

Источник объяснил, почему Турция не сообщает детали предложений по Украине - РИА Новости, 25.10.2024

Источник объяснил, почему Турция не сообщает детали предложений по Украине

Анкара не разглашает детали предложений по урегулированию конфликта на Украине, чтобы не мешать переговорному процессу, заявил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:09

2024-10-25T12:09

2024-10-25T12:09

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АНКАРА, 25 окт – РИА Новости. Анкара не разглашает детали предложений по урегулированию конфликта на Украине, чтобы не мешать переговорному процессу, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Как рассказал глава российского государства Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Эрдоган в ходе встречи в Казани предложил инициативы, касающиеся украинского кризиса, в том числе связанные с судоходством в Черном море. По словам Путина, турецкие партнеры уже неоднократно выходили к РФ с переговорными предложениями, как они говорили, с украинской стороны. Но когда Россия соглашается рассмотреть инициативы по конфликту на Украине, Киев от них отказывается, так было дважды, подчеркнул президент РФ. "Детали переговоров не разглашаются, чтобы не нанести урон процессу. Больше никаких комментариев", - заявил собеседник агентства на просьбу уточнить, какой пакет предложений есть у Анкары для урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20241025/predlozheniya-1979978842.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, владимир путин, турция