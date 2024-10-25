https://ria.ru/20241025/ukraina-1980012816.html

Во Франции выступили с радикальным предложением по Украине

Во Франции выступили с радикальным предложением по Украине - РИА Новости, 25.10.2024

Во Франции выступили с радикальным предложением по Украине

Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян выступил в соцсети X с предложением по конфликту на Украине. "Необходимо срочно выйти из этой разрушительной... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:03

2024-10-25T12:03

2024-10-25T15:33

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян выступил в соцсети X с предложением по конфликту на Украине. "Необходимо срочно выйти из этой разрушительной спирали и восстановить мир посредством дипломатии", — написал он. Политик отметил, что конфликт между Россией и Украиной имеет непоправимые последствия для Европы: энергетический кризис, галопирующая инфляция, дипломатическая напряженность и ослабление безопасности. В октябре газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991-го.В июне этого года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.

https://ria.ru/20241025/putin-1979966736.html

https://ria.ru/20241025/filippo-1979982073.html

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