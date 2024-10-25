Рейтинг@Mail.ru
Во Франции выступили с радикальным предложением по Украине - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 25.10.2024 (обновлено: 15:33 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/ukraina-1980012816.html
Во Франции выступили с радикальным предложением по Украине
Во Франции выступили с радикальным предложением по Украине - РИА Новости, 25.10.2024
Во Франции выступили с радикальным предложением по Украине
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян выступил в соцсети X с предложением по конфликту на Украине. "Необходимо срочно выйти из этой разрушительной... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:03
2024-10-25T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564964038_0:0:3557:2000_1920x0_80_0_0_75ae7762f82650e060d109867ecfcf04.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян выступил в соцсети X с предложением по конфликту на Украине. "Необходимо срочно выйти из этой разрушительной спирали и восстановить мир посредством дипломатии", — написал он. Политик отметил, что конфликт между Россией и Украиной имеет непоправимые последствия для Европы: энергетический кризис, галопирующая инфляция, дипломатическая напряженность и ослабление безопасности. В октябре газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991-го.В июне этого года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.
https://ria.ru/20241025/putin-1979966736.html
https://ria.ru/20241025/filippo-1979982073.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564964038_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_58b0ac9ad5ee3af3aa96b6173e1e70d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция
Во Франции выступили с радикальным предложением по Украине

Политик Дюпон-Эньян: конфликт на Украине несет непоправимые последствия для ЕС

© Pixabay / PexelsВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян выступил в соцсети X с предложением по конфликту на Украине.

"Необходимо срочно выйти из этой разрушительной спирали и восстановить мир посредством дипломатии", — написал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
На Западе указали на важную деталь в заявлении Путина
Вчера, 08:59
Политик отметил, что конфликт между Россией и Украиной имеет непоправимые последствия для Европы: энергетический кризис, галопирующая инфляция, дипломатическая напряженность и ослабление безопасности.

В октябре газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991-го.
В июне этого года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
На Западе выступили с призывом из-за саммита БРИКС
Вчера, 10:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала