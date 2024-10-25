Во Франции выступили с радикальным предложением по Украине
Политик Дюпон-Эньян: конфликт на Украине несет непоправимые последствия для ЕС
© Pixabay / PexelsВид на Париж
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян выступил в соцсети X с предложением по конфликту на Украине.
"Необходимо срочно выйти из этой разрушительной спирали и восстановить мир посредством дипломатии", — написал он.
"Необходимо срочно выйти из этой разрушительной спирали и восстановить мир посредством дипломатии", — написал он.
Политик отметил, что конфликт между Россией и Украиной имеет непоправимые последствия для Европы: энергетический кризис, галопирующая инфляция, дипломатическая напряженность и ослабление безопасности.
В октябре газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991-го.
В октябре газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991-го.
В июне этого года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.