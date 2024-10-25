https://ria.ru/20241025/ukraina-1979936079.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.10.2024

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T00:11

2024-10-25T00:11

2024-10-25T00:12

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в 20.52 мск четверга воздушную тревогу объявили в Сумской области, в 22.51 мск - в Днепропетровской, в 23.03 мск - в Черниговской. В Киевской области сигналы воздушной тревоги начали звучать в 23.45 мск. В 23.55 мск объявили тревогу в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240807/kiev-1964575955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина