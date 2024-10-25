В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, в 20.52 мск четверга воздушную тревогу объявили в Сумской области, в 22.51 мск - в Днепропетровской, в 23.03 мск - в Черниговской. В Киевской области сигналы воздушной тревоги начали звучать в 23.45 мск. В 23.55 мск объявили тревогу в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Киеве и области объявили воздушную тревогу
7 августа, 10:18