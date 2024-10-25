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В Российском военно-историческом архиве пропал указ Петра II, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2024
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18:01 25.10.2024 (обновлено: 23:38 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/ukaz-1980146832.html
В Российском военно-историческом архиве пропал указ Петра II, пишут СМИ
В Российском военно-историческом архиве пропал указ Петра II, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2024
В Российском военно-историческом архиве пропал указ Петра II, пишут СМИ
Из Российского военно-исторического архива пропал оригинал указа Петра II, сообщает Telegram-канал 112. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:01
2024-10-25T23:38
санкт-петербург
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Из Российского военно-исторического архива пропал оригинал указа Петра II, сообщает Telegram-канал 112."В Российском военно-историческом архиве подменили указ Петра II", — говорится в сообщении.Отмечается, что замдиректора архива Василиса Денисова заметила, что документ оказался подделкой. Речь идет об "Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова. 9 сентября 1727 год".В управлении МВД по Москве сообщили РИА Новости о начале проверки и установлении всех обстоятельств произошедшего. Там не уточнили, какой конкретно документ пропал из архива.
https://ria.ru/20241025/arest-1979959419.html
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санкт-петербург, петр i
Санкт-Петербург, Петр I
В Российском военно-историческом архиве пропал указ Петра II, пишут СМИ

112: из Российского военно-исторического архива исчез оригинал указа Петра II

© Public domainПетр II
Петр II - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Public domain
Петр II. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Из Российского военно-исторического архива пропал оригинал указа Петра II, сообщает Telegram-канал 112.
"В Российском военно-историческом архиве подменили указ Петра II", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что замдиректора архива Василиса Денисова заметила, что документ оказался подделкой. Речь идет об "Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова. 9 сентября 1727 год".
В управлении МВД по Москве сообщили РИА Новости о начале проверки и установлении всех обстоятельств произошедшего. Там не уточнили, какой конкретно документ пропал из архива.
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