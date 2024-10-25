https://ria.ru/20241025/ukaz-1980146832.html

В Российском военно-историческом архиве пропал указ Петра II, пишут СМИ

В Российском военно-историческом архиве пропал указ Петра II, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2024

В Российском военно-историческом архиве пропал указ Петра II, пишут СМИ

Из Российского военно-исторического архива пропал оригинал указа Петра II, сообщает Telegram-канал 112. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T18:01

2024-10-25T18:01

2024-10-25T23:38

санкт-петербург

петр i

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Из Российского военно-исторического архива пропал оригинал указа Петра II, сообщает Telegram-канал 112."В Российском военно-историческом архиве подменили указ Петра II", — говорится в сообщении.Отмечается, что замдиректора архива Василиса Денисова заметила, что документ оказался подделкой. Речь идет об "Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова. 9 сентября 1727 год".В управлении МВД по Москве сообщили РИА Новости о начале проверки и установлении всех обстоятельств произошедшего. Там не уточнили, какой конкретно документ пропал из архива.

https://ria.ru/20241025/arest-1979959419.html

https://ria.ru/20240924/muzey-1974430458.html

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санкт-петербург, петр i