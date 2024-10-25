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Жительница Угледара рассказала, что ее родственникам угрожают на Украине - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:53 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/ugledar-1979956697.html
Жительница Угледара рассказала, что ее родственникам угрожают на Украине
Жительница Угледара рассказала, что ее родственникам угрожают на Украине - РИА Новости, 25.10.2024
Жительница Угледара рассказала, что ее родственникам угрожают на Украине
Матери оставшейся в Угледаре местной жительницы поступали угрозы от украинцев после освобождения города, рассказала ее дочь РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T05:53
2024-10-25T05:53
специальная военная операция на украине
угледар
украина
мариуполь
денис пушилин
общество
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ДОНЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Матери оставшейся в Угледаре местной жительницы поступали угрозы от украинцев после освобождения города, рассказала ее дочь РИА Новости. По словам девушки, ее мать вынуждена была уехать на Украину по состоянию здоровья. "Вчера они моей маме написали сообщение: "Поздравляем, вы остались без дочери", - рассказала девушка. Она отметила, что оставшиеся в Угледаре местные жители не хотят покидать город. Также девушка высказала пожелание съездить и посмотреть на восстановление Мариуполя после того, как дороги из Угледара разминируют и они станут безопасными. "Нам ребята рассказывали, но мы ждем, когда своими глазами сможем увидеть", - пояснила она. Российское Минобороны 3 октября сообщило об освобождении Угледара. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль перешли и многокилометровые подземные укрытия.
https://ria.ru/20241003/ugledar-1976275306.html
https://ria.ru/20241002/ugledar-1975928309.html
https://ria.ru/20241007/ugledar-1976672178.html
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угледар, украина, мариуполь, денис пушилин, общество
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Украина, Мариуполь, Денис Пушилин, Общество
Жительница Угледара рассказала, что ее родственникам угрожают на Украине

Матери оставшейся в Угледаре местной жительницы поступали угрозы от украинцев

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУгледар после освобождения российской армией
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости
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Угледар после освобождения российской армией . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Матери оставшейся в Угледаре местной жительницы поступали угрозы от украинцев после освобождения города, рассказала ее дочь РИА Новости.
По словам девушки, ее мать вынуждена была уехать на Украину по состоянию здоровья.
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3 октября, 23:46
"Вчера они моей маме написали сообщение: "Поздравляем, вы остались без дочери", - рассказала девушка.
Она отметила, что оставшиеся в Угледаре местные жители не хотят покидать город.
Также девушка высказала пожелание съездить и посмотреть на восстановление Мариуполя после того, как дороги из Угледара разминируют и они станут безопасными.
"Нам ребята рассказывали, но мы ждем, когда своими глазами сможем увидеть", - пояснила она.
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ВСУ получили приказ выйти из Угледара, пишут СМИ
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Российское Минобороны 3 октября сообщило об освобождении Угледара. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.
Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль перешли и многокилометровые подземные укрытия.
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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7 октября, 05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеУгледарУкраинаМариупольДенис ПушилинОбщество
 
 
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