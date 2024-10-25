https://ria.ru/20241025/turpotok-1980073533.html

Турпоток в Оренбуржье вырос на 27,2 процента относительно 2023 года

Турпоток в Оренбуржье вырос на 27,2 процента относительно 2023 года - РИА Новости, 25.10.2024

Турпоток в Оренбуржье вырос на 27,2 процента относительно 2023 года

Согласно данным Росстата, за январь–август 2024 года туристский поток в Оренбургскую область составил 793,6 тысячи человек, что на 27,2% больше аналогичного... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:25

2024-10-25T14:25

2024-10-25T14:25

оренбургская область

оренбургская область

россия

самарское

денис паслер

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Согласно данным Росстата, за январь–август 2024 года туристский поток в Оренбургскую область составил 793,6 тысячи человек, что на 27,2% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что основная часть приезжает из Самарской, Московской, Свердловской, Челябинской областей, Москвы, республик Татарстан и Башкортостан, Пермского края, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа. "Развитие туризма и индустрии гостеприимства является одним из приоритетов экономической политики. У нас появляются новые объекты показа, модернизируется дорожная инфраструктура. Ежегодно Оренбургскую область посещают десятки тысяч туристов из других регионов России, внутренние маршруты осваивают и оренбуржцы. Несмотря на то, что летом 2024 года погодные условия и послепаводковые ограничения не позволили нарастить поток на пляжные объекты, в регионе отмечается рост общего туристического потока", – сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Туристы посещают регион в рамках национального маршрута "Горизонты открытий", растет число гостей в национальном парке "Бузулукский бор", заповедниках "Оренбургский" и "Шайтан-Тау", традиционно высокие показатели посещения демонстрирует курорт "Соленые озера". В материале отмечается, что на музейной миле Оренбурга открыт центр "Эрмитаж-Евразия", где представлена единственная в России Яшмовая комната, реализуется туристический код, проводятся событийные мероприятия: гастрофестиваль "Вкусы Оренбуржья" и форум-фестиваль "Мой бизнес. Сделано в Оренбуржье", которые посетили свыше 20 тысяч человек. Кроме того, в регионе развивается пешеходный туризм – по области пролегают около 50 таких маршрутов и авторских экскурсий. Разработаны автомобильные туристические маршруты: региональный маршрут "Реликтовая жемчужина", межрегиональный туристский автомаршрут "Сила природы", соединяющий Оренбургскую область и Республику Башкортостан. Также в области работают 11 туроператоров, 35 аттестованных гидов и экскурсоводов. Гостей принимают более 260 гостиниц, отелей и хостелов, 18 санаториев.

https://ria.ru/20241021/obmanutye-1979178289.html

https://ria.ru/20241024/konkurs-1979864742.html

оренбургская область

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самарское

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оренбургская область, россия, самарское, денис паслер, федеральная служба государственной статистики (росстат)