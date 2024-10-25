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Молодежный турнир по мини-хоккею с мячом стартовал в Первоуральске - РИА Новости, 25.10.2024
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
15:09 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/turnir-1980088286.html
Молодежный турнир по мини-хоккею с мячом стартовал в Первоуральске
Молодежный турнир по мини-хоккею с мячом стартовал в Первоуральске - РИА Новости, 25.10.2024
Молодежный турнир по мини-хоккею с мячом стартовал в Первоуральске
Молодежный "Кубок губернатора Свердловской области" по мини-хоккею с мячом стартовал накануне в Первоуральске и продлится до 28 октября, команды Высшей Лиги... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:09
2024-10-25T15:09
свердловская область
первоуральск
свердловская область
евгений куйвашев
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Молодежный "Кубок губернатора Свердловской области" по мини-хоккею с мячом стартовал накануне в Первоуральске и продлится до 28 октября, команды Высшей Лиги поборются на базе обновленного Ледового дворца, сообщает пресс-служба компании "Хромпик" (входит в ГК "Полипласт"), которая поддерживает юных спортсменов. Торжественное открытие турнира посетил глава региона Евгений Куйвашев. "Безусловно, русский хоккей любят у нас в Свердловской области. В 11 муниципалитетах этот вид спорта развивается очень бурно и динамично. Сегодняшний турнир будет способствовать привлечению нашей молодежи к занятию этим прекрасным видом спорта. Всем участникам команд я желаю честной и бескомпромиссной игры, а зрителям – получить максимум ярких эмоций", – привели в пресс-службе правительства Свердловской области слова губернатора. В свою очередь, председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов поблагодарил главу региона за его участие в мероприятии. "Командам желаю яркой содержательной игры. Самое главное — без травм: сегодня, завтра и весь сезон", – привели в пресс-службе компании слова Шамсутдинова. Гости оценили изменения, произошедшие в ходе первого этапа реконструкции Ледового дворца: новую ледовую коробку, свет и звук, ремонт фойе. Турнир начался с праздничной программы. Болельщиков ожидали творческие активности, фотозоны, лазерная шоу-программа, игра между первоуральской командой Академии "Уральский трубник" и краснотурьинским "Маяком". Церемонию открытия посетили две тысячи человек. Матчи будут проходить на протяжении пяти дней. В них также примут участие команды верхнеуфалейский "Никельщик", архангельский "Водник-2", уфимский "Кировец". Победитель определится 28 октября. Организаторы соревнований Академия по хоккею с мячом "Уральский трубник" рассчитывают сделать Кубок губернатора ежегодной первоуральской традицией, говорится в пресс-релизе.
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первоуральск, свердловская область, евгений куйвашев
Свердловская область , Первоуральск, Свердловская область, Евгений Куйвашев

Молодежный турнир по мини-хоккею с мячом стартовал в Первоуральске

© Фото представлено АО "Хромпик"Участники молодёжного турнира по мини-хоккею
Участники молодёжного турнира по мини-хоккею - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото представлено АО "Хромпик"
Участники молодёжного турнира по мини-хоккею
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Молодежный "Кубок губернатора Свердловской области" по мини-хоккею с мячом стартовал накануне в Первоуральске и продлится до 28 октября, команды Высшей Лиги поборются на базе обновленного Ледового дворца, сообщает пресс-служба компании "Хромпик" (входит в ГК "Полипласт"), которая поддерживает юных спортсменов.
Торжественное открытие турнира посетил глава региона Евгений Куйвашев.
© Фото представлено АО "Хромпик"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на открытии молодежного турнира по мини-хоккею с мячом
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на открытии молодежного турнира по мини-хоккею с мячом - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото представлено АО "Хромпик"
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на открытии молодежного турнира по мини-хоккею с мячом
"Безусловно, русский хоккей любят у нас в Свердловской области. В 11 муниципалитетах этот вид спорта развивается очень бурно и динамично. Сегодняшний турнир будет способствовать привлечению нашей молодежи к занятию этим прекрасным видом спорта. Всем участникам команд я желаю честной и бескомпромиссной игры, а зрителям – получить максимум ярких эмоций", – привели в пресс-службе правительства Свердловской области слова губернатора.
В свою очередь, председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов поблагодарил главу региона за его участие в мероприятии. "Командам желаю яркой содержательной игры. Самое главное — без травм: сегодня, завтра и весь сезон", – привели в пресс-службе компании слова Шамсутдинова.
Гости оценили изменения, произошедшие в ходе первого этапа реконструкции Ледового дворца: новую ледовую коробку, свет и звук, ремонт фойе. Турнир начался с праздничной программы. Болельщиков ожидали творческие активности, фотозоны, лазерная шоу-программа, игра между первоуральской командой Академии "Уральский трубник" и краснотурьинским "Маяком". Церемонию открытия посетили две тысячи человек.
Матчи будут проходить на протяжении пяти дней. В них также примут участие команды верхнеуфалейский "Никельщик", архангельский "Водник-2", уфимский "Кировец". Победитель определится 28 октября.
Организаторы соревнований Академия по хоккею с мячом "Уральский трубник" рассчитывают сделать Кубок губернатора ежегодной первоуральской традицией, говорится в пресс-релизе.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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Свердловская областьПервоуральскСвердловская областьЕвгений Куйвашев
 
 
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