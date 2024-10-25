https://ria.ru/20241025/tula-1979990293.html

Появились подробности по делу о загрызанной собаками под Тулой женщине

Появились подробности по делу о загрызанной собаками под Тулой женщине - РИА Новости, 25.10.2024

Появились подробности по делу о загрызанной собаками под Тулой женщине

Стая собак, которая загрызла женщину в городе Кимовск Тульской области, могла принадлежать местному жителю, проживающему в непосредственной близости от места... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:04

2024-10-25T11:04

2024-10-25T11:04

происшествия

кимовск

тульская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg

ТУЛА, 25 окт – РИА Новости. Стая собак, которая загрызла женщину в городе Кимовск Тульской области, могла принадлежать местному жителю, проживающему в непосредственной близости от места происшествия, сообщила журналистам пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону. По данным ведомства, тело женщины без признаков жизни с многочисленными следами от укусов животных нашли в четверг. Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. "Следствием получены предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы, согласно которой смерть 59-летней женщины наступила в результате кровопотери от многочисленных укусов собак… По предварительным данным, стая собак, напавших на женщину, могла принадлежать местному жителю, проживающему в непосредственной близости от места происшествия", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что специализированная служба производит отлов животных. В управлении обещают дать оценку бездействию должностных лиц органов муниципалитета в части предупреждения случаев нападения собак.

https://ria.ru/20241024/soobscheniya--1979925872.html

https://ria.ru/20241025/korkino-1979970407.html

кимовск

тульская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кимовск, тульская область, россия