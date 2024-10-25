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Появились подробности по делу о загрызанной собаками под Тулой женщине - РИА Новости, 25.10.2024
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11:04 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/tula-1979990293.html
Появились подробности по делу о загрызанной собаками под Тулой женщине
Появились подробности по делу о загрызанной собаками под Тулой женщине - РИА Новости, 25.10.2024
Появились подробности по делу о загрызанной собаками под Тулой женщине
Стая собак, которая загрызла женщину в городе Кимовск Тульской области, могла принадлежать местному жителю, проживающему в непосредственной близости от места... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:04
2024-10-25T11:04
происшествия
кимовск
тульская область
россия
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ТУЛА, 25 окт – РИА Новости. Стая собак, которая загрызла женщину в городе Кимовск Тульской области, могла принадлежать местному жителю, проживающему в непосредственной близости от места происшествия, сообщила журналистам пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону. По данным ведомства, тело женщины без признаков жизни с многочисленными следами от укусов животных нашли в четверг. Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. "Следствием получены предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы, согласно которой смерть 59-летней женщины наступила в результате кровопотери от многочисленных укусов собак… По предварительным данным, стая собак, напавших на женщину, могла принадлежать местному жителю, проживающему в непосредственной близости от места происшествия", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что специализированная служба производит отлов животных. В управлении обещают дать оценку бездействию должностных лиц органов муниципалитета в части предупреждения случаев нападения собак.
https://ria.ru/20241024/soobscheniya--1979925872.html
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кимовск
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происшествия, кимовск, тульская область, россия
Происшествия, Кимовск, Тульская область, Россия
Появились подробности по делу о загрызанной собаками под Тулой женщине

СК: загрызшая женщину под Тулой стая собак могла принадлежать местному жителю

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТУЛА, 25 окт – РИА Новости. Стая собак, которая загрызла женщину в городе Кимовск Тульской области, могла принадлежать местному жителю, проживающему в непосредственной близости от места происшествия, сообщила журналистам пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.
По данным ведомства, тело женщины без признаков жизни с многочисленными следами от укусов животных нашли в четверг. Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.
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"Следствием получены предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы, согласно которой смерть 59-летней женщины наступила в результате кровопотери от многочисленных укусов собак… По предварительным данным, стая собак, напавших на женщину, могла принадлежать местному жителю, проживающему в непосредственной близости от места происшествия", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что специализированная служба производит отлов животных. В управлении обещают дать оценку бездействию должностных лиц органов муниципалитета в части предупреждения случаев нападения собак.
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