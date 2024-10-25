https://ria.ru/20241025/tsentrobank-1980099785.html
Набиуллина рассказала о взаимодействии ЦБ и правительства
Набиуллина рассказала о взаимодействии ЦБ и правительства - РИА Новости, 25.10.2024
Набиуллина рассказала о взаимодействии ЦБ и правительства
Взаимодействие Банка России и правительства очень конструктивное, идет обсуждение и ситуации в экономике, и прогнозов: иногда они близки, иногда нет, заявила... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:39
2024-10-25T15:39
2024-10-25T17:12
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
ключевая ставка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877259095_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_fc23e942f6bc28a8d6edf621827fd6a1.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Взаимодействие Банка России и правительства очень конструктивное, идет обсуждение и ситуации в экономике, и прогнозов: иногда они близки, иногда нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "У нас взаимодействие с правительством очень конструктивное. Мы обмениваемся взглядами на развитие экономики, конечно, в форме рабочих совещаний, объясняем логику наших действий. Мне кажется, мы слышим друг друга. Во всяком случае система координат друг друга нам понятна. Конечно, мы обсуждаем и текущую ситуацию, и прогнозы. Когда-то и оценка текущих ситуаций, и прогноза могут быть очень близки, а когда-то могут быть различия. Это естественный процесс", - сказала она.Она отметила, что Банк России принимает решения на базе собственных прогнозов, это является неотъемлемым элементом режима таргетирования инфляции. "У нас есть собственный прогноз, и мы его обновляем четыре раза в год. Для нас очень важны бюджетные решения и предсказуемость бюджетной политики", - добавила Набиуллина.
https://ria.ru/20241013/ekonomika-1977766481.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877259095_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d097149cda4ecf3ccd85a4a223883c3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, ключевая ставка
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Ключевая ставка
Набиуллина рассказала о взаимодействии ЦБ и правительства
Набиуллина: ЦБ РФ и правительство обсуждают и ситуацию в экономике, и прогнозы
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Взаимодействие Банка России и правительства очень конструктивное, идет обсуждение и ситуации в экономике, и прогнозов: иногда они близки, иногда нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"У нас взаимодействие с правительством очень конструктивное. Мы обмениваемся взглядами на развитие экономики, конечно, в форме рабочих совещаний, объясняем логику наших действий. Мне кажется, мы слышим друг друга. Во всяком случае система координат друг друга нам понятна. Конечно, мы обсуждаем и текущую ситуацию, и прогнозы. Когда-то и оценка текущих ситуаций, и прогноза могут быть очень близки, а когда-то могут быть различия. Это естественный процесс", - сказала она.
Она отметила, что Банк России принимает решения на базе собственных прогнозов, это является неотъемлемым элементом режима таргетирования инфляции. "У нас есть собственный прогноз, и мы его обновляем четыре раза в год. Для нас очень важны бюджетные решения и предсказуемость бюджетной политики", - добавила Набиуллина.