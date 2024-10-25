https://ria.ru/20241025/tsentrobank-1980099785.html

Набиуллина рассказала о взаимодействии ЦБ и правительства

Набиуллина рассказала о взаимодействии ЦБ и правительства - РИА Новости, 25.10.2024

Набиуллина рассказала о взаимодействии ЦБ и правительства

Взаимодействие Банка России и правительства очень конструктивное, идет обсуждение и ситуации в экономике, и прогнозов: иногда они близки, иногда нет, заявила... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:39

2024-10-25T15:39

2024-10-25T17:12

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

ключевая ставка

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Взаимодействие Банка России и правительства очень конструктивное, идет обсуждение и ситуации в экономике, и прогнозов: иногда они близки, иногда нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "У нас взаимодействие с правительством очень конструктивное. Мы обмениваемся взглядами на развитие экономики, конечно, в форме рабочих совещаний, объясняем логику наших действий. Мне кажется, мы слышим друг друга. Во всяком случае система координат друг друга нам понятна. Конечно, мы обсуждаем и текущую ситуацию, и прогнозы. Когда-то и оценка текущих ситуаций, и прогноза могут быть очень близки, а когда-то могут быть различия. Это естественный процесс", - сказала она.Она отметила, что Банк России принимает решения на базе собственных прогнозов, это является неотъемлемым элементом режима таргетирования инфляции. "У нас есть собственный прогноз, и мы его обновляем четыре раза в год. Для нас очень важны бюджетные решения и предсказуемость бюджетной политики", - добавила Набиуллина.

https://ria.ru/20241013/ekonomika-1977766481.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, ключевая ставка