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Набиуллина рассказала о взаимодействии ЦБ и правительства - РИА Новости, 25.10.2024
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15:39 25.10.2024 (обновлено: 17:12 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/tsentrobank-1980099785.html
Набиуллина рассказала о взаимодействии ЦБ и правительства
Набиуллина рассказала о взаимодействии ЦБ и правительства - РИА Новости, 25.10.2024
Набиуллина рассказала о взаимодействии ЦБ и правительства
Взаимодействие Банка России и правительства очень конструктивное, идет обсуждение и ситуации в экономике, и прогнозов: иногда они близки, иногда нет, заявила... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:39
2024-10-25T17:12
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Взаимодействие Банка России и правительства очень конструктивное, идет обсуждение и ситуации в экономике, и прогнозов: иногда они близки, иногда нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "У нас взаимодействие с правительством очень конструктивное. Мы обмениваемся взглядами на развитие экономики, конечно, в форме рабочих совещаний, объясняем логику наших действий. Мне кажется, мы слышим друг друга. Во всяком случае система координат друг друга нам понятна. Конечно, мы обсуждаем и текущую ситуацию, и прогнозы. Когда-то и оценка текущих ситуаций, и прогноза могут быть очень близки, а когда-то могут быть различия. Это естественный процесс", - сказала она.Она отметила, что Банк России принимает решения на базе собственных прогнозов, это является неотъемлемым элементом режима таргетирования инфляции. "У нас есть собственный прогноз, и мы его обновляем четыре раза в год. Для нас очень важны бюджетные решения и предсказуемость бюджетной политики", - добавила Набиуллина.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, ключевая ставка
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Ключевая ставка
Набиуллина рассказала о взаимодействии ЦБ и правительства

Набиуллина: ЦБ РФ и правительство обсуждают и ситуацию в экономике, и прогнозы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Взаимодействие Банка России и правительства очень конструктивное, идет обсуждение и ситуации в экономике, и прогнозов: иногда они близки, иногда нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"У нас взаимодействие с правительством очень конструктивное. Мы обмениваемся взглядами на развитие экономики, конечно, в форме рабочих совещаний, объясняем логику наших действий. Мне кажется, мы слышим друг друга. Во всяком случае система координат друг друга нам понятна. Конечно, мы обсуждаем и текущую ситуацию, и прогнозы. Когда-то и оценка текущих ситуаций, и прогноза могут быть очень близки, а когда-то могут быть различия. Это естественный процесс", - сказала она.
Она отметила, что Банк России принимает решения на базе собственных прогнозов, это является неотъемлемым элементом режима таргетирования инфляции. "У нас есть собственный прогноз, и мы его обновляем четыре раза в год. Для нас очень важны бюджетные решения и предсказуемость бюджетной политики", - добавила Набиуллина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Экономическое чудо России превратилось в проблему
13 октября, 08:00
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияКлючевая ставка
 
 
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